皮尤民調：27%美國受訪者對中國持正面看法　較2023年最低點翻倍

美國民調機構和智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）4月14日發布的調查顯示，超過四分之一的美國人對中國持積極看法，與2023年的歷來最低點相比近乎翻倍。



皮尤研究中心14日發布的調查分析顯示，大部份美國人在過去10年中的多數時間，對中國持負面看法。最新調查顯示，這一情況仍存在，但對中國持正面評價的美國人比例正在上升。

皮尤研究中心於今年1月和3月進行了兩次調查，共訪問了數千名美國成年人。結果顯示，27%的受訪者對中國持正面評價，較去年上升6%，較2023年幾乎翻倍。

中國氣球2023年出現在美國上空並被美方擊落，中美關係陷入低點，但兩國關係自去年美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及中國國家主席習近平在釜山會晤後趨於穩定。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

皮尤研究中心分析稱，美國人對中國的看法在多個層面都有所改變，將中國視為美國敵人的比例由2025年的33%降至28%，認為中國是競爭對手的比例則由56%升至60%，約十分之一的受訪者認為，中國是美國的夥伴，認為中國在兩國貿易關係中獲益更多的比例，也從去年的46%降低到今年的42%。

報告指出，對中國好感度提升的受訪者，主要是民主黨人及傾向民主黨的獨立選民。對中國持正面看法的民主黨人比例較去年上升8%，共和黨人選民看法則基本沒有變化。

從年齡看，年輕的美國人對中國好感度比例更高。34%的50歲以下成年人對中國持正面看法，而在50歲及以上人群中，僅19%持相同觀點。50歲以下美國人也明顯較少認為中國是美國的敵人。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

皮尤的調查顯示，美國人對特朗普的對華政策作出正確決策的信心下降，39%受訪者表示有信心，低於去年的45%；美國人對習近平在國際事務中做出正確決策的信心也不高僅有17%，不過這一數字呈現上升趨勢，在過去兩年中每年都上升了4%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

