美財政部頒令　禁止本國個人或實體向伊朗繳交霍爾木茲海峽通行費

美國禁止本國個人或實體向伊朗繳納霍爾木茲海峽安全通行費，同時警告金融機構，稱與伊朗有聯繫的中國煉油廠面臨制裁風險，此舉旨在加大對德黑蘭的經濟壓力，並可能在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平即將舉行峰會時加劇中美緊張關係。



據彭博社報道，美國財政部下屬外國資產控制辦公室4月28日（周二）發布一份明確指引說，包括美國個人、美國金融機構以及美國所有或控制的外國實體在內，不得直接或間接向伊朗政府或伊朗革命衛隊繳交霍爾木茲海峽安全通行費。

美國財政部3月20日發布伊朗石油制裁豁免，允許約1億4000萬桶石油流入全球市場。這項豁免將於4月19日到期。 （Reuters）

美國外國資產控制辦公室表示，非美國個人或實體向伊朗方面繳納霍爾木茲海峽安全通行費也會構成重大制裁風險。由於伊朗政府和伊朗伊斯蘭革命衛隊受到美方以核不擴散和反恐為由的相關制裁，外國金融機構及其他非美國個人或實體若與受制裁對象進行某些交易或從事某些活動，將面臨制裁風險。涉及一些伊朗經濟領域的交易也可能讓外國個人或實體面臨制裁風險。

美國外國資產控制辦公室同日宣布，中國的獨立煉油廠——主要位於山東省——可能因進口和加工伊朗石油而面臨被列入黑名單的風險。

美國財政部在一份聲明中說：「金融機構應注意，財政部正在利用所有可用工具和權限，並準備對那些繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二級制裁。」

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

美國外國資產控制辦公室當天把17名外國人和18個外國實體加入與伊朗相關的制裁名單。

本文獲《聯合早報》授權轉載

