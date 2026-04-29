美媒：特朗普指示幕僚準備長期封鎖伊朗　迫使其在核問題讓步

美媒4月28日（周二）引述美國官員消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已指示助手準備對伊朗實施長期封鎖，旨在通過打擊伊朗財政、封鎖港口打壓其石油出口，迫使其放棄核計畫，特朗普認為這比恢復轟炸或退出衝突風險更低。



據《華爾街日報》報道，這次封鎖已導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通行量降至戰爭以來最低，推高汽油價格，損害特朗普支持率並影響共和黨中期選舉前景。

特朗普對封鎖持樂觀態度，並在社交媒體發文，稱伊朗告知美國，他們正處於「崩潰狀態」（State of Collapse）。他27日表示，伊朗提出的三階段方案中把核問題談判留到最後，證明是沒有誠意談判的。特朗普堅持要求伊朗暫停核活動20年，美伊談判陷入僵局。

2026年4月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對實施長期封鎖伊朗持積極態度，在自家媒體Truth Social上發文稱正將伊朗推向「崩潰狀態」（State of Collapse）。（Truth Social）

有關下一步行動，特朗普及其團隊收到矛盾的建議，有官員和盟友主張持續施壓，有商界領袖則擔憂局勢損害經濟，亦有部分人擔心影響11月舉行的中期選舉。

2026年4月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）為到訪的英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）舉行歡迎儀式，在白宮南草坪發表講話。（Reuters）

目前，美伊雙方陷入無協議、無戰爭僵局，地區調解人對談判突破持懷疑態度，有官員猜測伊朗或可能採取報復行動，局勢前景不明。