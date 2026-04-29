查理斯三世笑談白宮宴會廳改建：英國曾用火燒「改造」白宮｜有片

英王查理斯三世（King Charles III）4月28日（周二）訪美期間，在特朗普（Donald Trump）為其舉行的晚宴上妙語連珠。他期間除了說若沒有英國人，美國人如今可能還在講法語外，查理斯還拿白宮宴會廳改造計劃開起玩笑，稱英國在1814年也曾以放火燒毀的方式「改造」過白宮。



查理斯在演講時，表示自己無法不注意到白宮東翼的「改建工程」。特朗普政府目前正在拆除該區域，以便興建一座耗資4億美元（約31.3億港元）的巨型宴會廳。

查理斯說，「很遺憾地說，我們英國人當然也曾在1814年嘗試過對白宮展開房地產再開發」。當時為「1812年戰爭」（即第二次美國獨立戰爭）期間，英國士兵曾短暫佔領華盛頓，並放火燒毀白宮。

查爾斯還打趣說道，此次晚宴「比波士頓傾倒茶葉事件好多了」。1773年，當時美國仍是英國的殖民地，居民把運輸船上的英國茶葉倒進海裏，以作抗議，此事後來成為引發美國革命的重要事件。

2026年4月28日，美國華盛頓特區白宮，在為英王查理斯三世（King Charles III，左）舉行的國宴上，查理斯三世指着他送給美國總統特朗普（Donald Trump，右）的一份禮物。（Reuters）

英王也向特朗普贈送與對方同名的英國潛艇「制勝號」（HMS Trump）船鐘，該潛艇曾於1944年二戰期間下水。「願它成為我們兩國共同歷史與光輝未來的見證。倘若您有朝一日需要聯繫我們，請隨時致電，」查理斯說。