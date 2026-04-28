英王查理斯三世訪美　與特朗普「較勁」握手近10秒面帶微笑｜有片

英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）4月27日抵達華盛頓，展開對美國的國事訪問。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮南草坪迎接。特朗普與英王查理斯三世握手長達近10秒；特朗普一如既往在握手時嘗試展露「霸氣」壓倒對方，而查理斯三世在氣勢上毫不輸蝕，一直面帶笑容。



現場畫面顯示，特朗普試圖施展其標誌性的「拉扯式」握手，但查爾斯國王穩固握持，形成微妙角力。特朗普此前也多次以這樣的方式與人握手，以展現權力。

2026年4月27日，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮南草坪合影。（Reuters）

《太陽報》引述唇語專家報道，特朗普在簡短寒暄中主動提及週末的暗殺未遂事件，他表示：「你還好嗎？情況不妙。我之前沒有做好準備，但現在我準備好了。」

特朗普其後轉移話題：「所以現在，我正在和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話……他想打仗，」特朗普開口說道，但查理斯三世卻告訴他，他們「容後再談」。

特朗普堅持道：「他還想要更多。」查理斯三世回答說：「之後再談。」

特朗普點點頭，壓低了聲音，接著說：「我有一種感覺。如果他真的像他說的那樣做了，他會把所有人都消滅掉。」

這次是查理斯三世在特朗普第二總統任期內的首場國事訪問，旨在強化英美特殊關係。儘管兩國近期因伊朗戰爭等議題關係緊張，特朗普仍公開表示，國王的到訪「絕對有助」修復跨大西洋關係。白宮發言人強調，總統始終極為尊重英國國王。

據英國《衛報》報道，由於擔心2025年2月，特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮爭吵場景重演，英方力促國王與特朗普在橢圓形辦公室的會談以非公開「閉門形式」進行並獲白宮同意，避免元首恐遭特朗普公開斥責的尷尬局面。