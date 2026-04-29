查理斯三世與王后卡米拉訪美　特朗普白宮舉行正式歡迎儀式

英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）周二（4月28日）抵達白宮，參加美國總統特朗普為他們舉行的歡迎儀式。



特朗普與夫人梅拉尼婭走過紅地毯，並肩站在一處迎接他們。查理斯三世和卡米拉下車後，查理斯與特朗普握手，特朗普還被查理斯的某句話逗笑了。

查理斯三世和卡米拉周一抵達華府，對美國展開為期四天的國事訪問。時值美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）25日剛發生針對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的槍擊案，以及英美近期關係趨向緊張， 令查理斯此行更受關注。

2026年4月28日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）抵達白宮，參加美國總統特朗普為他們舉行的歡迎儀式。（Reuters）

這是英國君主20年來首次訪問美國，查理斯抵步後，隨即前赴白宮，與特朗普舉行私人會晤。特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）迎接，預定將在南草坪共進下午茶。

訪美期間，查理斯夫婦的其他行程包括：在白宮出席國宴、國會發表演說、訪問紐約市。最後一站為維珍尼亞州，查理斯將在那裡會見環保人士。