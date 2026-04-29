查理斯三世訪美調侃特朗普：假如沒有英國　美國還在講法文｜有片

正在美國進行國事訪問的英王查理斯三世（King Charles III）4月28日（周二）在白宮國宴上以其人之道還治其人之身，調侃美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱假如沒有英國人，美國人現在可能還在講法語。



在國宴上祝酒時，查理斯三世提到特朗普早前針對歐洲盟友的言論，特朗普指責這些盟友自二戰以來一直在國防上搭「美國便車」。

查理斯三世打趣道：「總統先生，您最近曾講過，假如沒有美國，歐洲國家現在仍在說德語了。我敢說，如果沒有我們，你們就得說法語了。」

查理斯三世指的是北美一些具有英國和法國淵源的地方，在250年前美國獨立之前，英法兩國曾在此爭奪北美大陸的控制權。

英國最終在七年戰爭（1756至1763年）中獲勝，讓北美十三州繼續由英國統治，保留了繼續說英語的傳統。

今年1月在達沃斯論壇上，特朗普曾表示，假如沒有美國在二戰中的幫助，「你們就得說德語，外加一點日語了」。

儘管伊朗戰爭局勢緊張，但英王朝李斯三世這番輕鬆的玩笑反映出他和特朗普在倫敦與華盛頓「特殊關係」問題上保持友好關係。