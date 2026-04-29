默茨稱美國正遭伊朗羞辱　特朗普反擊：不知所云　難怪德國經濟差

德國總理默茨（ Friedrich Merz）4月27日（周一）造訪德國馬爾斯貝格市（Marsberg）一間學校時，表示自己認為美國缺乏退出伊朗戰爭的策略，並正在遭到伊朗領導層的羞辱。對於默茨的言論，特朗普（Donald Trump）周二在Truth Social平台發文反擊，稱「默茨根本不知道自己在說什麼。難怪德國無論在經濟上或其他方面都表現得如此糟糕！」



路透社報道，默茨稱，他看不出美國在伊朗戰爭中採取何種退出策略，並警告說，「整個國家正遭受伊朗領導層的羞辱，尤其是被所謂的革命衛隊侮辱」。

2026年4月27日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在德國馬爾斯貝格市（Marsberg）的馬格諾斯文理中學（Carolus-Magnus-Gymnasium）訪問期間，出席與學生的座談會。（Reuters）

默茨還稱，「伊朗人顯然非常擅長談判，或者更準確地說，非常擅長不談判，讓美國人遠赴伊斯蘭堡（Islamabad，即巴基斯坦首都），卻一無所獲地空手而歸」。

對於默茨的言論，特朗普發文回擊稱，「默茨竟然認為伊朗擁有核武是可以接受的。他根本不知道自己在說什麼！如果伊朗擁有核武，全世界都將淪為人質」。

特朗普還表示，「我現在正在對伊朗採取行動，這是其他國家或歷任總統早該做的事。難怪德國無論在經濟上或其他方面都表現得如此糟糕！」