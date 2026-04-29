美伊對峙僵局難解　特朗普陷入三重困境

美國與伊朗圍繞停戰談判和霍爾木茲海峽控制權，持續在軍事對峙與封鎖施壓雙線角力。在此關鍵博弈節點，伊朗寸步不讓，特朗普陷入了三重困境。一是對伊朗軍事打擊缺乏精準有效進階目標，後續空襲行動難以為繼；二是忌憚陷入地面作戰泥潭，始終不敢啟動地面軍事介入部署；三是伊朗內部政治格局分化重組，美方始終找不到具備實質話語權的談判主體。多重疊加下，美伊對峙僵局短期內難以破解，地區局勢不確定性持續攀升。

從軍事維度看，美國若延續對伊朗的常規轟炸打擊，已無法對伊朗形成實質性戰略威懾。歷經多輪軍事打擊行動後，伊朗境內具備戰略價值、可供空襲打擊的核心目標已基本損毀殆盡，後續新增空襲行動不僅難以撼動伊朗的抵抗意志，軍事投入與戰略回報還將嚴重失衡。特朗普政府秉持商人思維，向來注重成本與收益核算，對於這類得不償失、無紅利可言的軍事行動，斷然不會持續加碼推進，施壓空襲的實操價值已基本歸零。

相較於有限空襲，地面作戰更是美國不敢觸碰的紅線。此前美國受以色列外交戰略裹挾，被動捲入中東對伊博弈棋局，特朗普很快認清現實，認識到大規模地面作戰可能對美國全球戰略佈局以及自身政治利益的巨大衝擊。因此，美方雖在中東重兵部署、對霍爾木茲海峽實施封鎖施壓，試圖逼迫伊朗主動重返談判桌，卻始終堅守不開啟地面戰事，即便多方尋找政策緩衝台階，也不貿然涉足地面作戰。

外交談判同樣陷入僵局。此前多輪軍事打擊後，伊朗國內主張對美緩和的温和派勢力遭受重創，核心力量大幅折損，倖存温和派政治人物也已喪失對外妥協的政治空間。當下伊朗政壇但凡有官員主張放低姿態與美方開展談判協商，便會被國內輿論貼上「伊奸」的標籤，等同於主動斷送政治前程，伊朗温和派已無任何政策轉圜餘地。

如今伊朗國內實權掌控主體已變為伊斯蘭革命衛隊，且革命衛隊採取了化整為零、分散部署、自主作戰的佈局模式，內部指揮體系相對分散。與此同時，伊朗最高精神領袖的實際履職狀態、決策權限乃至現實存續情況均外界無從核實，該核心人物已然從實體決策核心，逐漸演變為革命衛隊維繫局勢、凝聚民心的抽象化、符號化象徵。伊朗頂層決策體系模糊不清、實權格局碎片化，導致美國即便有意開啟談判，也無從確定談判對接對象。

特朗普直言，伊朗當前陷入內部分裂，無統一核心決策主體，無法形成統一立場、權責明晰的談判方案，這一判斷也得到巴基斯坦的印證，貼合伊朗當下政壇實際現狀。但值得注意的是，伊朗內部的格局分裂與決策分散，反倒成為其應對美方施壓的天然防護屏障，讓美國失去明確博弈靶向，所有外交施壓、軍事威懾手段均無處着力，難以達成預期戰略目的。

2026年4月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈「無限期」延後與伊朗的停火。伊朗領事館其後在網上發布AI生成的海綿寶寶影片，嘲諷特朗普。片中可見特朗普與伊朗談判代表對峙時怒氣沖沖的樣子，惟對面卻是空蕩蕩的椅子。特朗普更收到一張疑似來自伊朗的訊息，叫他「收聲」(Trump，shut up）。（X@IraninHyderabad）

伊朗革命衛隊精準拿捏特朗普政府急於緩和局勢以應對國內中期選舉的核心政治訴求，牢牢掌控霍爾木茲海峽這一戰略咽喉要道，依託俄羅斯等外部勢力的暗中支撐，與美國展開長期戰略消耗對峙。同時，伊朗方面明確提出談判前置硬性條件，要求美方作出實質性讓步：一是美國書面承諾永久放棄對伊朗發動軍事進攻；二是全額賠償伊朗過往遭受戰事造成的各類經濟與民生損失；三是美軍全面撤出中東地區，關停所有海外軍事基地；四是允許伊朗對霍爾木茲海峽航運通行收取相關費用，且結算幣種摒棄美元、規避美元結算體系；五是美方認可以伊朗提出的鈾濃縮活動相關訴求為基礎開啟後續談判。

整體而言，伊朗談判立場強硬，核心訴求直指美國在地區的核心霸權利益。而美方若接受伊朗條件，就意味着徹底喪失波斯灣區域管控話語權，丟掉霍爾木茲海峽這條全球核心能源通道的主導控制權，其中東地區霸權根基將全面動搖，全球霸權體系也會遭受連鎖衝擊與結構性鬆動。基於維護自身全球霸權與中東戰略核心利益的考量，美國絕不會在核心訴求上作出妥協。

當前美伊雙方戰略訴求針鋒相對、互不讓步，博弈僵局難以通過短期協商打破，局勢後續走向只能交由時間沉澱，靜待雙方哪一方率先承壓抵達臨界點、被迫作出戰略讓步。

值得關注的是，此次對峙承壓主體並非僅限美伊兩國，海灣地區其他高度依賴霍爾木茲海峽能源出口的國家，經濟命脈與發展根基均與該海峽航運深度綁定，或將率先於美國和伊朗，因為扛不住對峙衝擊而崩潰，進而引發國際能源市場與區域局勢劇烈動盪。

事實上，阿聯酋就已經宣佈自5月1日起正式退出石油輸出國組織及旗下相關附屬機構，不再受制於OPEC石油生產與出口配額約束，並計劃在美伊雙重封鎖下自主謀劃能源出口新通道。這一變化標誌着中東地區的能源合作體系與區域地緣鏈條已出現第一道裂痕，也是美伊對峙持續發酵、地區博弈衝擊不斷深化的直觀訊號。