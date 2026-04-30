反擊默茨批評美國開戰無方？　特朗普：考慮削減駐德國美軍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月29日表示，美國正考慮從德國撤回部分駐美軍人員。本週一，德國總理默茨（Friedrich Merz）曾公開批評，美國政府「沒有真正令人信服的戰略」來結束這場戰爭，還指美國正受到伊朗的「羞辱」。



特朗普週三在社交媒體上發文稱：「美國正在研究和評估可能削減駐德部隊的事宜，並將不久後做出決定。」前一天，他嚴厲批評了默茨針對伊朗戰爭的立場，指責對方認為「伊朗擁有核武是可以接受的」，並稱這位德國總理「根本不知道自己在說什麼。」

據美媒Politico報道，德國現有3.8萬名美軍駐紮，是美軍在歐洲規模最大的部署地，也是美國歐洲司令部所在地。如果美國從德國撤軍，將面臨諸多挑戰，包括在歐洲難尋足夠規模基地，還可能擾亂美國向德國部署「戰斧」（Tomahawk）導彈的中期國防計劃。

2026年4月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家媒體Truth Social上發文表示正考慮從德國撤回部分駐美軍人員。（Truth Social）

值得注意的是，特朗普在第一任期曾下令從德撤軍卻因國會反對未果，此次表態也被認為是其漠視北約盟友關係的又一體現。