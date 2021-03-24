蘇伊士運河航道阻塞　至少需2天排除周邊淤沙　恐致全球油價飆升

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彭博資訊報道，長榮海運（2603）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）周二在蘇伊士運河（Suez Canal）造成的雙向航道阻塞，恐將干擾全球能源供應鏈。今日（24日）到香港時間中午左右，至少100艘輪船還在排隊等着過運河。

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彭博指出，如果蘇伊士運河的通行受阻情況持續，歐洲與美國仰賴此航道取得中東石油的煉油廠，可能被迫要找替代的供應來源。如此一來，有可能推升替代地區石油的價格。同時，北海地區要輸往亞洲的原油，也將會暫停。

當地媒體 Cairo24 新聞引述蘇伊士運河管理局報道，可能得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間，才能移動船身。先前已因新冠疫情一個頭兩個大的煉油業、石油交易商和石油生產商，現在更加頭痛。

船舶承攬商Banchero Costa & Co研究主管說：「以歐洲石油進口者而言，有許多替代交易可以避開蘇伊士運河。」據了解，美國與歐洲的石油買家可有的替代油源包括：北海、俄羅斯、西非與美國海灣等。

蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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