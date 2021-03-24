G7獨欠日本未制裁中國　日媒：既缺乏法律基礎又怕損害中日關係

撰文： 王忠會 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-24 16:06

歐盟、英國、美國和加拿大聯手就新疆人權問題制裁中國。七國集團唯獨日本未採取行動。《日本經濟新聞》3月24日報道，東京一方面缺乏有效手段，另一方面也擔心損害與北京原本已經複雜的關係。

中國是日本的最大貿易夥伴，兩國關係原本已經因為釣魚台（日本稱尖閣諸島 ）等問題變得緊張。但更加根本的問題是日本缺乏法律框架就人權問題作出制裁。日本雖然可能引用現有法律，例如《外匯和外國貿易法》，對外國官員凍結資產和實施旅遊禁令，但法律沒有有關人權問題的條款。東京曾凍結利比亞領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）的資產，但主要是根據聯合國安全理事會的決議案。

報道指出，即使是1989年的天安門事件，日本也未有跟隨七國集團其他成員制裁中國。數十年過去，從經濟和軍事方面而言，北京於國際舞台的影響力增強，制裁與否為主要民主國家的團結帶來考驗。早稻田大學國際法教授萬歲寬之指出，現階段而言，如果日本制裁中國，將要準備好承受嚴重的經濟損害，但同時長遠而言將有必須制定就人權問題作出制裁的法律基礎，「這將向中國發出訊號，即使沒有指名道姓」。

日本放送協會（NHK）報道，日本政府認為，中國與日本從地理而言較接近，經濟也有密切關係，加上沒有法律依據可以因為人權問題實施制裁，對於是否制裁中國「態度慎重」。

外務大臣茂木敏充表示，國際社會緊密合作來敦促中國相當重要，日本政府的原則是和以美國為首的各國加強合作，繼續與中國方面溝通，強力促改善人權狀況。