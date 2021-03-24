中國強硬反制歐盟制裁　美媒：突顯外交新取態

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-24 14:52

為了回應歐盟就新疆問題實施制裁，中國採取反制措施，制裁多名歐洲的議員和實體。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月23日報道，世界主要大國不斷對華施加壓力的同時，中國政府也獲得更多機會展示處理國際事務的新方法。

美國、歐盟、英國和加拿大分別對中國官員實施制裁，這是美國總統拜登（Joe Biden）上台以來西方國家首次採取聯合行動。中國外交部迅速回應，列出一份針對歐盟實體和個人的制裁清單。

專攻經濟制裁的法律顧問特納（Nick Turner）指出，與以往那些比較模糊的制裁不同，此次的制裁內容非常詳細，甚至包括制裁所涉及的後果。他認為，制裁表明一個大國的自然進化過程。過去20年，中國已經成長為世界第二大經濟體。

智庫基辛格中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認為，作為對最新制裁的報復，北京可能會對加拿大、英國和美國的個人宣布類似制裁。他表示，「這已經成為一個標誌性的外交舉動，中國將通過制裁的方式回應對北京所做的一切」。

中國態度強硬 為美歐聯盟製造機會

美國《政治報》網站（Politico）3月23日報道，隨中國強硬反擊歐盟，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）布魯塞爾之行意外爭取到原本不太可能成形的盟友歐盟，積極推動建立更強大的跨大西洋夥伴關係對抗中國。

報道稱，布林肯與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）會面時，將會發現歐盟情緒已經轉變，並且有意想不到的機會敦促歐洲重新考慮加入美國行列。

智庫歐洲對外關係委員會亞洲項目負責人厄特爾（Janka Oertel）表示，本週要求跨大西洋合作的聲音得到加強，而那些要求歐盟與美國脱離關係的聲浪也明顯減弱。

但美國仍然面臨重大障礙。與中國新疆問題相比，歐洲商業利益集團對投資交易更感興趣。