美媒：中歐關係惡化為美製造機會　惟歐盟對中歐投資交易仍感興趣

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-24 16:46

有美媒3月23日發表評論文章稱，中歐關係的惡化是美國外交天堂的甘露。美國目前面臨着一個出乎意料的拉攏歐盟重新加入美國行列的成熟機會。

美國政治新聞網站Politico 3月23日報道稱，當美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的飛機22日晚在布魯塞爾着陸時，這位美國最高外交官已經在推動深化跨大西洋夥伴關係的過程中獲得了一個意想不到的盟友：中國。

報道指出，雖然布魯塞爾於2020年底與北京達成了中歐投資協定，但由於過去幾天歐中之間關於新疆人權問題的制裁與反制裁的激烈交鋒導致雙方關係急劇下降，布林肯24日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交政策首席代表博雷爾（Josep Borrell）會面時會發現，歐盟有關人員對於中國的情緒已經轉變，他會有一個出乎意料的成熟機會來敦促歐洲重新考慮加入美國的行列。

報道稱，對於布林肯來說，中歐關係的惡化對於美國外交來說是天賜之物。這種突如其來的衝突出人意料，因為許多外交官長期以來一直認為，中國在歐洲的核心外交優先事項是挑撥布魯塞爾和華盛頓之間的關係，正是為了阻止它們團結起來。

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）亞洲項目主任厄特爾（Janka Oertel）表示：「那些呼籲跨大西洋合作的聲音得到了加強，而那些呼籲歐洲獨立、脱離美國的聲音則被削弱。」

當然，報道分析，歐盟和美國要想在中國問題上達成一個成熟的聯盟，仍然存在重大障礙。歐洲強大的親商業利益集團對中歐投資交易的興趣，仍高於對於中國對維吾爾族和香港親民主活動人士鎮壓的反對。歐洲議會中最大的政治集團希望將人權和貿易協定安全地劃分為單獨的議題。

儘管存在這些重大的商業考慮，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）歐洲中心的負責人哈達德（Benjamin Haddad）表示，歐洲陣營現在的政治賭注更高了。「在（北京）對學者和議員進行侮辱、恐嚇和制裁後，歐洲人將不得不加強對中國的反應。這不是要與美國站在一邊，而是要保護歐洲主權不受欺凌。」哈達德說。

哈達德指出，與歐盟的關係是美國在華競爭的關鍵資產。在貿易或技術領域，歐盟和美國可以努力制定共同標準和規範，以捍衛一個開放和自由的國際體系。