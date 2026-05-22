歐洲車企供應鏈受壓　歐盟或暫時解禁中國晶片企業應急

歐盟正考慮暫時解除對一家中國大型半導體供應商的制裁。此前，歐洲汽車製造商警告，若不取消禁令，供應鏈恐陷入混亂。



彭博社引述知情人士報道，歐盟執行機構歐盟委員會最快將在本週提議，對中國晶片製造商揚傑科技實施豁免。不過，這一措施仍需獲得歐盟27個成員國批准後才能生效。

目前，揚傑科技被列入歐盟第20輪對俄制裁名單，歐盟指這些位於中國的實體向俄羅斯提供軍民兩用產品或武器系統。揚傑科技在今年4月被制裁，原因是公司數十批技術產品據稱流入俄羅斯，且產品被發現用於針對烏克蘭的無人機和滑翔炸彈。

2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

知情人士稱，歐洲汽車製造商曾遊說歐盟推遲實施禁令，理由是車企尚未有足夠時間實現供應鏈多元化，相關措施可能導致庫存數周內耗盡。

報道稱，任何豁免預計都只是臨時安排，可能持續數個月，以便業界爭取時間尋找替代供應商。

去年年底，中國控股晶片製造商安世半導體內部爆發企業控制權糾紛，並演變為公開爭端，汽車業當時已感受到嚴重供應壓力。

當時，荷蘭政府援引冷戰時期旨在保護國家安全的法律，接管這一公司位於荷蘭的業務。北京隨後採取反制措施，限制安世半導體中國子公司的出口，導致晶片短缺，並影響多家汽車企業生產。

此後，在人工智能應用帶動下，存儲晶片需求激增，也進一步壓縮供應並推高價格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

