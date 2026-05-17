北約促歐洲軍火商提升產能　強化軍力緩解對美依賴

北約秘書長呂特（Mark Rutte）將於下週在布魯塞爾會見歐洲主要防務公司代表，敦促它們增加投資並提升產能以強化歐洲軍事能力，並應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對北約在伊朗戰爭中支持不力的不滿。



據英媒5月16日報道，歐美雙方在軍工生產根源問題上存在分歧：企業指責政府未簽訂足夠長期採購合約，政府則認為產業擴張速度不足。

據知情人士透露，呂特希望企業迅速行動，為7月在安卡拉舉行的北約年度峰會上的關鍵聲明鋪路。會前，各公司被要求分享其重大投資計劃及提升特別是防空系統與遠程導彈領域在內的產能力；預計包括萊茵金屬、賽峰、空中巴士、薩博、MBDA及李奧納多在內的主要軍火商將派代表與會。

2026年5月12日，北約秘書長呂特在黑山波德戈里察回應傳媒提問。 （Reuters）

北約希望歐洲軍火商能協助滿足特朗普要求增加國防開支的呼籲。去年海牙峰會上，成員國已同意特朗普提出的將國防開支增至GDP 5%的目標。

若歐洲北約盟友達到5%的開支目標，到2035年，其年度國防支出將比2024年合計增加1萬億美元。北約官員希望能在歐洲軍隊高度依賴美國的關鍵領域，如防空、遠程導彈，以及如太空衛星等情報監視能力上達成協議。