美國將派歐洲旅級戰鬥隊減至3個　萬斯稱推遲向波蘭駐軍而非撤軍

美國防部5月19日（周二）表示，將派駐歐洲美軍戰鬥旅的數量從四個減至三個，讓部署規模恢復到2021年的水平。美國近月正向歐洲不斷施壓，要求為其為自身國防做出更多貢獻。此外，副總統萬斯（JD Vance）同日為美國上周突然暫停向波蘭部署軍隊一事辯護，稱只是「推遲」派遣這只4000人部隊前往歐洲，而不是撤軍。



據法媒報道，美國防部在聲明中表示，「已將部署到歐洲的旅級戰鬥隊（Brigade Combat Teams，BCT）總數從四個減少到三個」。根據國會報告，一個旅級戰鬥隊通常由4000至4700人組成。

2026年5月5日，美國艾奧瓦州（Iowa），副總統萬斯（JD Vance）與他的兒子Vivek在得梅因國際機場與艾奧瓦州陸軍及空軍國民警衛隊成員合影。（Reuters）

聲明稱，這次裁減導致美軍向波蘭駐軍「暫時推遲」。

五角大樓的聲明又指：「國防部將根據對美國戰略和作戰需求的進一步分析，以及盟國自身向歐洲國防派遣兵力的能力，來決定這些以及其他駐歐美軍的最終部署。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）似乎決心懲罰那些未支持他向伊朗發動戰爭，或未就開通霍爾木茲海峽航道派兵支援的盟國。

美國防部在5月初宣布，華盛頓將從德國撤出5,000名士兵。

副總統萬斯同日較早前表示，原計劃向波蘭部署4,000名士兵的行動只是延期而非取消。

在白宮簡報會上，萬斯稱暫停部署「微不足道」，並指責歐洲媒體「反應過度」，但他並未解釋華盛頓為何選擇暫停原定的輪換計劃。

萬斯表示：「我們並沒有減少駐波蘭的4000名士兵。我們只是推遲原計劃派往波蘭的部隊部署。這並非撤軍，而只是在這種情況下有時會發生的標準推遲和輪換。」

2026年5月19日，美國華盛頓，副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

萬斯強調：「坦白說，我認為很多歐洲媒體對此事反應過度，歐洲理應更加重視守護自身的領土完整。」