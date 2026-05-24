特朗普：與伊朗基本達成一份協議　內容包括重開霍爾木茲海峽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月23日（周六）在社交平台Truth Social發文表示，美伊已「基本達成」一份協議，尚待美國、伊朗及其他相關國家最終敲定。而該協議內容包括重新開放霍爾木茲海峽，具體細節將於近日公布。



特朗普表示，他剛同沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領導人以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通電話，稱「協議的最終事項和細節目前正在商討中，並將很快公布。」

特朗普亦指，自己也已同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行通話，同樣「非常順利」。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）則報道稱，根據伊朗與美國最新交換的文本，霍爾木茲海峽將繼續由伊朗管理，亦駁斥特朗普的說法「不完整且不符合事實」。