特朗普慶祝死敵節目告終　po片將主持人掟入垃圾桶再跳YMCA｜有片

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）長壽脫口秀節目「深夜秀」（Late Night Show）已於5月21日（周四）晚上播出最後一集。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨即在網上發布影片慶祝他的死敵，節目主持人科爾伯特（Stephen Colbert）已失業。片中特朗普將科爾伯特扔入垃圾桶，然後大跳他的愛曲YMCA，非常招積。



特朗普發片慶祝死對頭Stephen Colbert的節目曲終人散：

特朗普在其社交平台發文表示：「科爾伯特（Stephen Colbert的名字）終於離開CBS了。真不可思議他居然待了這麼久！沒才華，收視率低，生活毫無生氣。他就像個死人。隨便從街上找個人都比這個混蛋強。謝天謝地他終於走了！」

特朗普之後再次發文指：「科爾伯特被CBS解僱，代表那些沒才華、令人討厭、高薪低能、不好笑、收視率極低的深夜脫口秀主持人的末日。其他一些才華更差的人也很快步其後塵。願他們安息！」

據《國會山報》（The Hill）報道，CBS所屬的派拉蒙天空之舞傳媒（Paramount Skydance），2025年宣布取消科爾伯特的脫口秀節目。這間媒體公司由特朗普的盟友埃里森（Larry Ellison）和其兒子戴維·埃里森（David Ellison）擁有。特朗普過去一直呼籲解僱柯伯特和其他批評其政府的深夜脫口秀主持人。

派拉蒙天空之舞傳媒當時就取消科爾伯特節目的決定表示：「這純粹是出於財務方面的考慮，因為深夜脫口秀行業面臨嚴峻的挑戰。這與節目的收視率、內容或派拉蒙內部的其他事務沒有任何關係。」

美國另一傳奇脫口秀主持人萊特曼（David Letterman）於1993年創辦了《深夜秀》（The Late Show），22年後退休，科爾伯特於2015年9月接手主持。他過往一直對特朗普冷嘲熱諷，導致兩人交惡。