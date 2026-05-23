特朗普推綠卡新規　申請者須先離境返國辦理　科技界擔憂人才流失

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月23日宣布一項重大移民政策變更。尋求美國綠卡的臨時居民，未來必須首先返回其原籍國進行申請，即使這可能意味需面對長達數年的案件積壓。



2025年8月25日，美國芝加哥市，圖為美國國旗懸掛在密歇根大道的一棟建築物外。（Reuters）

美國公民及移民服務局發言人卡勒（Zach Kahler）在聲明中表示，新規旨在防止臨時訪客在美國境內尋求永久合法身份。此政策將影響持H-1B、O-1等臨時工作簽證的外國勞工，以及雖非法居留但希望通過美國公民親屬擔保獲得身份的人士。

卡勒強調，移民系統要求非移民簽證持有者在訪問結束後離開。政策備忘錄同時指出，USCIS官員有權基於「國家利益」等「特殊情況」，酌情批准個別申請人在美繼續辦理身份調整，但未詳述具體標準。

新規引發商界與移民倡導團體強烈反對。移民組織FWD.us批評此舉將「製造混亂並帶來巨大成本」。Coursera聯合創辦人、史丹福大學教授吳恩達（Andrew Ng）在社交媒體批評這是「對合法移民的肆意攻擊」，會損害美國競爭力。

2026年3月6日，美國總統特朗普宣佈對申請H-1B簽證的申請人徵收10萬美元的費用。（Getty Images）

矽谷創投家達維多夫（Nick Davidov）指其投資組合中至少三家大型初創公司將受衝擊。「這其中包括我們大學裡的頂尖科學家，以及市值數十億美元的公司的創始人，」戴維多夫在他的帖子中寫道，他指的是O-1（傑出人才）和H-1B（高技能專家）等臨時簽證，這些簽證在僱主擔保下可以最終獲得公民身份。據FWD.us估計，約有130萬持H-1B簽證者及其家庭受影響。

他指出，如果印度人停止工作回國申請綠卡，他們將不得不等待數年的積壓，而俄羅斯人則根本無法申請，因為那裡沒有美國大使館。