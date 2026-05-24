菲律賓一座興建中9層高大樓倒塌　數十人或被困廢墟

菲律賓北部城市一棟興建中的9層高大樓5月24日發生倒塌，目前仍未有傷亡報告。市政府新聞辦公室負責人佩拉約（Jay Pelayo）表示，他們目前尚不清楚還有多少人被困，但他引述一名建築工頭提供的訊息，指或有30到40人被困廢墟下。



美媒及路透社報道，事發地點位於首都馬尼拉以北約80公里的安赫萊斯市（Angeles City）。市政府於凌晨約3時接報，指當地一棟興建中大樓在暴雨期間倒塌。

據外媒以及官方公布的圖片，該9層高的在建大樓已化為廢墟，上面覆蓋着施工用的綠色網。

佩拉約同日表示，當局已派救護車及出動移動混凝土碎片的重型設備赴現場協助救援，救援人員已從倒塌建物及遭其波及的酒店式公寓中救出24人。

2026年5月24日，菲律賓北部安赫萊斯市（Angeles City）一棟在建的9層高大樓倒塌。（FB@Angeles City Information Office）

佩拉約透露，現場工人稱事發一刻至少有19人在現場工作，當局正努力確定相關人士的情況，以及調查意外原因。