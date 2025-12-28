曼谷大樓倒塌案｜泰國確認大樓存設計缺陷難捱地震　揭牆體未達標

緬甸今年3月發生地震後，泰國曼谷一棟興建中的審計署大樓倒塌，造成至少95人死亡，大樓的建設由意大利－泰國發展公司（ITD.BK）與中鐵十局（泰國）有限公司共同合資的企業完成。泰國國家審計署12月26日表示，確認事故同施工及設計缺陷有關，牆體強度未達到所需標準。



泰國《曼谷郵報》報道，泰國國家審計署在報告中指出，根據事後成立的調查委員會發現，大樓剪力牆在地震力作用下發生剪力破壞，從下部結構，特別是1至4樓開始倒塌，並且檢驗部份混凝土也發現，牆身不符合標準，而詳細設計圖同埋設的鋼筋長度同樣未達標。

2025年3月28日緬甸發生大地震後，泰國曼谷有興建中的大樓倒塌（Reuters）

審計署強調若發現任何政府官員違規，將遵守法律將案情移交檢方。報道指，涉事倒塌的大樓是該次受緬甸地震波及中，唯一一棟因而倒塌的建築。

泰國檢方8月已起訴23人，包括意大利－泰國發展公司總裁Premchai Karnasuta，以及中國中鐵十局泰國分公司的職員，指控他們違反設計、監工及施工標準，造成危害及人命傷亡。另外，泰國特別調查局表示，懷疑有多達70名公務員涉嫌參與圍標，強調如發現有政府官員違反規定，將依法追究。