摩洛哥北部古城建築坍塌至少22死　事發前出現裂縫　8個家庭居住

摩洛哥最古老城市之一菲斯（Fez）的兩棟建築倒塌，造成至少22人死亡。國家媒體報道稱，這些建築此前已出現裂縫迹象。



路透社引述摩通社報道，古城菲斯當局通報，當地兩棟相鄰的四層建築在周二深夜坍塌，裏面住着八戶家庭。

2025年12月10日，救援人員在摩洛哥菲斯兩棟倒塌建築的現場進行救援。 （Reuters）

摩洛哥國營廣播公司SNRT引述目擊者稱，出事的建築早已出現裂縫迹象，但當局並未採取有效預防措施。SNRT畫面顯示，救援人員和居民徹夜在廢墟中挖掘，搜尋生還者。

一名裹着毯子的老婦人告訴SNRT：「住樓上的兒子告訴我，樓要倒了。我們跑出來時，就看到整棟樓都在坍塌。」

這是摩洛哥15年來，遇難人數最多坍塌事故之一。2010年，北部歷史名城梅克內斯（Meknes）的回教宣禮塔（minaret）倒塌，導致41人喪生。

摩洛哥人口、金融工業中心及關鍵基礎設施，都主要集中在西北部，其餘地區則依賴農業、漁業和旅遊業。

菲斯本月即將承辦非洲國家杯足球賽，但它實為摩洛哥最貧困的城市中心之一，基礎設施已嚴重老化。

負責住房問題的國務秘書阿迪布（Adib Ben Ibrahim）今年1月表明，全國約有逾3.8萬棟建築被有坍塌風險。

摩洛哥青年群體10月在菲斯等主要城市掀起示威浪潮，表達對貧困與公共服務缺失的深層憤懣。抗議活動後來演變為騷亂，三人死亡，超過400人被捕。

