荷蘭烏得勒支市建築物爆炸起火至少4傷 或有人被困廢墟下
撰文：劉耀洋
出版：更新：
荷蘭烏得勒支市（Utrecht）市中心的一棟建築物1月15日發生爆炸後起火，多棟建築物遭波及倒塌，至少4人受傷。市長Sharon Dijksma表示，他們不排除還有人被困在廢墟下，警方正在努力進行跟進調查。
綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，爆炸於當地時間15日下午發生，火勢截至當晚仍在蔓延。當地政府表示，該市人口稠密地區遭受了「大面積破壞」，爆炸原因尚不清楚。
由於遭波及建築有倒塌風險，消防人員無法安全進入，因此不清楚受損建築物內是否還有人。
報道引述目擊者稱，他當下聽到一聲震耳欲聾的「巨響」，附近巷道的一切都被爆炸摧毀了。另有目擊者指，爆炸威力之下，導致地面發生明顯震動。
法媒報道，爆炸現場附近的街道已被封鎖，且到處都被爆炸震破的碎玻璃。當局已疏散附近居民，並建議其他人遠離該地區。
