導彈襲擊基輔　俄羅斯：報復烏克蘭襲盧甘斯克學校平民

烏克蘭官員稱，俄羅斯周日（5月24日）向烏克蘭首都基輔發射大量導彈和無人機，4人死亡，數十人受傷。俄媒其後報道，俄羅斯表示已使用超音速導彈和彈道導彈襲擊烏克蘭，這是對基輔襲擊俄羅斯境內平民目標的回應。



俄羅斯總統普京下令對烏克蘭進行報復性襲擊後，烏克蘭首都基輔夜間遭到襲擊。烏克蘭官員和烏總統澤連斯基稱，當晚襲擊事件造成至少2人死亡，62人受傷，襲擊目標遍布全市各處，包括居民樓、學生宿舍、汽車服務中心和購物中心。

烏克蘭空軍稱，莫斯科連夜向烏克蘭發射600架無人機和90枚導彈，主要目標是基輔，烏方防空部隊擊落其中604件武器。烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）稱，這是對基輔「規模最大」的攻擊之一。

基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）則表示，在首都週邊、基輔地區發生的攻擊事件中，另有2人死亡，9人受傷。

2026年5月24日發布的圖片，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，消防員在烏克蘭一處滅火。（Reuters）

俄羅斯盧甘斯克人民共和國行政長官帕謝奇尼克5月22日表示，烏軍襲擊盧甘斯克國立師範大學舊別利斯克職業學校的教學樓和宿舍樓，稱當時宿舍樓內有86名學生和1名工作人員。烏軍則否認俄方指控，表示自己打擊的是該地區的一支精銳無人機指揮單位，亦稱烏方遵守國際人道法。