普京結束訪華　離開前與習近平茶敘　中方：中俄關係一定更上層樓

俄羅斯總統普京5月20日晚上結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。在離開前，他在北京人民大會堂與中國國家主席習近平舉行茶敘。習近平指，相信在雙方不懈努力下，中俄關係一定會延續高質量發展態勢，竿頭日進，更上層樓。



新華社報道，習近平指多年來，他同普京總統保持頻密交往，共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續走深走實，推動兩國睦鄰友好更加深入人心，開創了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型大國關係範式，為變亂交織的世界持續注入寶貴的穩定性。

他指「今天我同普京總統又就推進中俄全面戰略協作夥伴關係達成新的重要共識。為者常成，行者常至。相信在雙方不懈努力下，中俄關係一定會延續高質量發展態勢，竿頭日進，更上層樓。」

普京表示此訪務實高效、成果豐碩，他同習近平共同回顧俄中關係的發展歷程，就廣泛議題深入交換意見，明確下一步兩國合作方向，有利於確保俄中關係始終保持蓬勃發展勢頭。

他稱俄方期待繼續同中方保持密切溝通，加強戰略協調，以俄中關係的確定性、穩定性為世界和平繁榮作出新貢獻。

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見。