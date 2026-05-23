普京指責烏軍襲擊盧甘斯克一學生宿舍致6死　烏方否認指控

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月22日（周五）指責烏軍使用無人機襲擊盧甘斯克（Luhansk）一棟學生宿舍，造成6人死亡、數十人受傷，另有15人下落不明，並已下令俄軍制定報復計劃。烏軍則否認俄方指控，表示自己打擊的是該地區的一支精銳無人機指揮單位，亦稱烏方遵守了國際人道法。



路透社報道，普京表示，遇襲目標是位於俄控盧甘斯克州舊比利斯克區的一棟學生宿舍，並認為烏軍肯定清楚自己的攻擊目標。

普京稱，「該區域附近沒有任何軍事設施、情報機構設施或相關設施。因此，聲稱該建築物是遭我方防空或電子戰系統擊中的說法，完全沒有任何依據。這次襲擊並非意外；它分三波進行，共有16架無人機鎖定同一地點。」

2026年5月22日，俄控盧甘斯克州（Luhansk）舊比利斯克區，盧甘斯克州師範大學一學生宿舍遭夜間襲擊，俄方稱此攻擊是烏克蘭無人機所為。（Reuters）

俄羅斯人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）表示，烏克蘭無人機夜間襲擊盧甘斯克師範大學宿舍時，86名年齡在14至18歲之間的青少年正在宿舍內睡覺。

俄羅斯外交部在一份聲明中表示，「我們呼籲國際組織、各國政府和國際社會對此事進行客觀評估，並強烈譴責此次血腥的恐怖攻擊。」

盧甘斯克是俄羅斯自2022年單方面宣布對其擁有主權的四個東部地區之一，烏克蘭則譴責此舉為非法侵佔，並希望收復盧甘斯克。