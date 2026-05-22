普京訪華之際　烏克蘭已靜悄悄扭轉戰局？｜Jack Talk．去片

5月19、20日，普京（Vladimir Putin）對中國進行了國事訪問，是為其第25次來訪中國。接着特朗普（Donald Trump）後跟而來的普京，在待遇上與特朗普訪華相比頗具似曾相識的味道。也跟特朗普一樣，普京這次並沒有拿到什麼「大禮」回家，他多年來都想跟中國簽成的「西伯利亞力量2號」天然氣管道也還沒有談得最終的定案－－對習近平而言，「好朋友」「老朋友」是一回事，國家利益則是另一回事。

今天的烏克蘭戰局，以及伊朗戰局，也許讓普京和特朗普都對對方心生同病相憐之感：大家都開打了一場本以為能夠迅速凱旋而歸的戰爭，但戰爭自有其邏輯，兩人至今也依然未能走出戰爭陰霾。

本年之前，普京也許對戰爭頗有信心。雖然俄烏戰爭本質上還是一場消耗戰，但俄羅斯國力、人力、財力、耐力都遠高於烏克蘭，消耗下去，俄羅斯贏面更高。而且，西方始終不能無限期支撐着一個緩緩走向戰敗的國家。

豈料，本年一半未過，戰爭形勢卻出現了變化。5月9日俄羅斯的各式勝利日紀念活動，幾乎是要在澤連斯基（Volodymyr Zelensky）給面子特朗普而暫停無人機攻擊，才能順利舉行。而本年以來，烏克蘭奪回的土地面積竟然反超了俄羅斯。

在勝利日當天，普京表示他認為戰爭將會結束。但普京真的能找到一個能服人亦能服己的終戰方式嗎？