泰政府部門上班看鹹片？FB偷看色情直播　官方解畫：為查證舉報

泰國疾病管制署（DDC）近期鬧出離譜事件，該單位的官方Facebook帳號被發現偷看性愛直播，網路上大量流傳的截圖中，可以見到DDC的帳號赫然出現在直播的觀看名單上，這瞬間引來不少民眾的批評和嘲笑，對此，DDC發出聲明澄清。



官方帳號觀看性愛直播？泰國疾管署急澄清

泰國疾病管制署的官方Facebook帳號被抓包偷看性愛直播。（X@MattLawrenceArt）

《Thaiger》報導，這事件發生在本月23日，當時Facebook上出現1段性愛直播，其露骨內容迅速引起泰國社群媒體的廣泛關注，不少網友湧入觀看，部分網友則將目標對準觀看名單，因為上面赫然能見到多個獲得認證的粉絲專頁或名人帳號，其中受到最強烈批評的則是泰國疾病管制署（DDC）的官方Facebook帳號。

不少人將泰國疾病管制署出現在性愛直播觀看名單上的畫面截圖並曝光，這引發了進一步的批評和討論。起初，面對輿論壓力，DDC官方帳號的管理員透過留言解釋稱是有人傳來直播連結、請求相關部門審核內容，並警告稱「直播內容可能包含兒童可接觸到、不合適的性內容」。

公告原文。（FB@กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข，翻譯自Google）

管理員表示「在確認內容不合適後，我立即退出了直播」，並透過Facebook的舉報系統進行了舉報。隨著截圖在網路發酵、批評聲浪持續高漲，DDC在24日發布官方聲明、進一步解釋此事件，該單位表示「管理員當時正在處理與伊波拉疫情相關的公共衛生內容和機場篩檢訊息，隨後收到這則訊息」，並重申：

管理員僅出於核實目的短暫進入了直播，並堅稱並未繼續觀看不雅內容。

與此同時，泰國網路警察正在調查最初發布這段性愛直播的Facebook帳號，並試圖找出相關人員的身份。

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