研究揭Z世代真面目　男性更清心寡慾　X平台成人內容女用戶更多

「一個人刷什麼內容，往往比他說什麼更誠實。」新成立的社交媒體背景分析公司Socialprofiler，近日就用數據狠狠打臉大眾對Z世代的既定印象。



根據《New York Post》報道，該公司發現，與千禧世代（通常指1980年代初至1990年代末）相比，Z世代男性對酒精、派對與色情內容興趣明顯下降；反倒是同齡女性，在社交平台上更頻繁接觸NSFW（不適合工作場合觀看）內容，形成強烈反差。

不同世代在社交媒體上的真實興趣，比外界想象中複雜得多。（pexels@cottonbro）

AI分析規模堪比「社媒透視鏡」

這項研究由Socialprofiler利用AI技術完成，分析時間橫跨2024年11月至2025年11月，涵蓋美國7.56億個公開社交媒體賬號，平台包括Facebook、Instagram、TikTok與X（前推特）。

研究團隊在約2萬億條社交鏈接中，識別出35萬種獨立興趣，並聚焦Z世代、千禧世代及更年長族群的真實線上行為。

Z世代男性「清心寡慾」？

數據顯示，Z世代整體飲酒行為明顯下降，其中18至26歲男性的降幅最為顯著。

不僅如此，這個年齡層的男性，對色情內容、派對文化與縱慾型娛樂的興趣，也明顯低於前幾代人，形象與「放縱的一代」完全背道而馳。

反差最大在這裏：年輕女性更常刷成人內容

真正引爆話題的，是另一項發現。Z世代女性在社交媒體上，對NSFW內容的關注度，竟高於同齡男性。

Socialprofiler創辦人兼CEO Anthony Noskov指出，這一結論主要來自X平台的數據：「因為Instagram、Facebook與TikTok對成人內容高度限制，但X平台上此類內容非常普遍。」他補充說：

18至26歲女性在X上，平均關注的成人內容賬號數量，明顯高於男性，而且具有高度統計意義，並非個別案例。

延伸閱讀：Z世代「內推前任」新愛情觀殺死浪漫？理性推薦前度給好友引熱議

+ 23

一邊刷成人內容，一邊選擇禁慾？

這一發現之所以引發討論，是因為現實中，越來越多Z世代女性公開選擇禁慾，並將原因歸咎於約炮文化與交友軟件「摧毀親密關係」。

根據《美國綜合社會調查》（GSS），2010至2024年間，18至29歲女性中表示「沒有性生活」的比例，從12%翻倍至24%。線上瀏覽與現實選擇，形成耐人尋味的矛盾。

千禧世代不談情說愛，改研究怎麼暴富

相較之下，千禧世代（1981-1996年出生）的興趣版圖完全不同。報告顯示，這一代人在社交媒體上更熱衷於高風險金融內容，包括：加密貨幣交易、房地產投機、線上賭博、仙股投資。

比起情感與身體，他們似乎更沉迷於「翻身與暴富」。Noskov直言，許多結果連研究團隊自己都感到意外：

我們對Z世代原本有完全不同的認知。這次的數據，徹底打破了刻板印象。不同世代在社交媒體上的真實興趣，真的比外界想象中複雜得多。

不同平台，不同人格？

報告最後也總結了各大平台的「性格分工」：

X：科學、政治、新聞、成人內容；

Instagram：生活方式、文化、美學；

TikTok：年輕人自我表達、創作與情緒輸出。



Socialprofiler首席運營官David Marohnic表示：「社交媒體早已不是單純的社交工具，而是人們真實慾望與價值觀的延伸。」

延伸閱讀：「我被資本做局了」係咩意思？年輕人拒絕自責 3招重新掌控生活

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】