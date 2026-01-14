天后死後「裸照被拍賣」　公司懶理批評反加賣原味內衣：又沒犯法

日本「演歌天后」八代亞紀於2023年12月過世，只是她年輕時曾跟唱片公司老闆交往，當時被拍裸照，卻在死後遭另一家唱片公司「New Century Records」當專輯贈品售出，引發日本社會撻伐。



未料1月13日再爆出New Century Records又拿八代亞紀的「原版裸照」出來拍賣，目前競標價格已經來到日幣92萬元（約4.5萬元港幣），甚至還說之後要拿八代亞紀的原味內衣出來賣。

八代亞紀（X@TrendTodayWorld）

唱片公司拍賣八代亞紀「原版裸照」 喊價92萬日圓

根據日本媒體《週刊女性》報導，2025年New Century Records就把八代亞紀的裸照搭配追悼精選輯《請不要忘記我》拿出來賣，這次又針對當時購買專輯的歌迷推出「新活動」，就是拿出「原版裸照」來賣，這些照片有的是曾被用作專輯封面的即影即有、有的是之前登上雜誌的3張照片。

2025年為了紀念八代亞紀，唱片公司決定推出追悼精選輯，贈送的特典居然是她年輕時拍攝的全裸照，引發極大爭議（New Century Record官網）

日本記者打電話向New Century Records求證，當時接電話的男性強調拿來拍賣的照片是「原版裸照」，絕非複製品：

可以賣給想要的人，又能增加收入，那不是很棒嗎！

八代亞紀原版裸照2025年12月10日的價格還在日幣68萬元（約3.3萬元港幣），兩個禮拜後就已經來到日幣92萬元，預計3月31日結標。

目前New Century Records已將拍賣價格轉為不公開，但至少喊價到日幣92萬元。（jprime）

預告還要賣八代亞紀原味衣物 公司囂張嗆無法可告

New Century Records電話聯絡人表示：

的確反響不小，也不知道價格會漲到什麼程度，但講真的，因為要管理這些很麻煩，之後不想處理了。

雖然聯絡人指出之後不會再有競標活動，但也暗示4月21日之後要販賣八代亞紀的衣服、內衣。更誇張的是，公司有意再拿出八代亞紀的裸照繼續當新的贈品活動。

先前曾傳出八代亞紀的遺族要開告，但聯絡人向日媒嗆聲：

我們根本沒有官司、沒有人通知，遺族跟前經紀公司也沒聯絡我們，這件事根本沒有理由造成問題。我們擁有（裸照）的權利，也沒有觸犯任何法律，根本沒辦法告我們！

