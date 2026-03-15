尿片廣告都「擦邊」？小紅書被曝推送兒童軟色情內容

在剛結束的全國「兩會」上，政府工作報告明確提出要「加強網絡內容建設和管理」及「推進未成年人網絡保護」。近期，有網友反映，諸多社交媒體如小紅書，其頁面存在著大量涉及兒童軟色情內容；甚至是銷售兒童紙尿褲的推送，都疑似存在軟色情。



手機應用市場顯示，社交App小紅書的總計下載量目前接近300億次。（Getty）

15歲女性賬號遭平台算法精準投餵色情內容

據《江蘇新聞》報道，內媒記者實測發現，登錄小紅書無需實名認證。當帳號個人資訊設為「15歲女性」後，系統竟推送了大量色情擦邊的小說、圖片及互動內容。

此外，在小紅書「你問我答」的互動板塊下，帶有 「初中女生隨便問」、「六年級女生有問必答」等 標籤的帖子，其評論區卻充斥著詢問生理期、性取向甚至索要私密部位照片的騷擾信息。

江蘇蘇博律師事務所主任吳波指出，若騷擾對象確為未成年人，涉及猥褻、索要私隱照片或言語挑釁的行為，已觸犯行政法規，情節嚴重者更可能構成猥褻犯罪。吳律師強調，銷售產品與展示裸露圖片並無必然聯繫，此舉極易誘發心理障礙者的犯罪聯想，必須落實「零容忍」原則。

「童辣風」卷土從來，兒童紙尿褲推送竟也「擦邊」

除了互動版塊存在對未成年人的騷擾外，部分用戶為吸引流量或銷售商品，刻意讓兒童穿着成人性感服飾，或擺出成人化姿勢。

部分用戶為吸引流量或銷售商品，刻意讓兒童穿着成人性感服飾，或擺出成人化姿勢。（江蘇新聞）

在兒童紙尿褲的推送中，展示的都是兒童模特穿着紙尿褲的裸露圖片。在這些推送內容的評論中，有用戶明確表示這樣的內容「擦邊」、「性化兒童」，還有的用戶稱「反對童辣風」。

南京師範大學家庭教育研究院副院長殷飛分析稱，部分成年用戶偽裝成初中生發佈語音或擦邊圖片進行引流。這種做法不僅侵害未成年人權益，更可能在背後衍生出更黑暗的犯罪鏈條。平台與主管部門應採取「普通人標準」去甄別這類不良內容，修補監管漏洞。