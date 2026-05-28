國際刑事法院：11月30日開庭審理杜特爾特案　本人必須出席審訊

位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）第三審判分庭宣布，將於今年11月30日開始正式審理菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的案件。



據菲律賓拉普勒新聞網（Rappler）報道，負責本案的首席法官科納（Joanna Korner）5月27日（周三）表示：「審判將每日進行，直至休庭。」

2026年5月27日，荷蘭海牙，國際刑事法院（ICC）總部舉行有關菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）案的狀態會議（status conference），圖為第三審判庭法官出席會議。（國際刑事法院官網）

國際形勢法院指：「該日期是在就此案及其他與審判準備相關的事項舉行會議後確定的。法庭有留意到控方、辯方和受害者法律代表各自提交的材料，以及披露證據和其他材料所需的時間。」

據報道，杜特爾特涉嫌在擔任總統期間，大力打擊販毒與處理達沃敢死隊時參與殺戮，面臨三項反人類罪指控。他自2025年3月以來一直被拘留。

國際刑事法院第一預審分庭於今年4月確認了對他的所有指控，讓案件進入審訊階段。

與迄今為止他缺席的所有聆訊不同，杜特爾特將被強制要求親自出席11月30的審訊。

2025年2月13日，菲律賓馬尼拉，前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在其政黨人民民主黨（人民民主陣線）參議院候選人舉行的集會上發表講話。（Reuters）

科納最初表示，審判日程應推遲到法醫鑑定杜特爾特是否適合受審之後。然而，審判庭之後宣布了關於審判日程的裁決。