杜特爾特以健康不佳為由申請臨時釋放　國際刑事法院駁回

國際刑事法院11月28日（周五）裁定，駁回菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）以身體健康不佳為由提出的臨時釋放申請。



路透社報道，主審法官卡蘭薩（Luz del Carmen Ibanez Carranza）表示，「上訴庭認為，被告方未能指出下級法院認定杜特爾特應繼續羈押裁決中的錯誤。」

杜特爾特2025年3月14日以視像方式出席國際刑事法院首次聆訊（Pool via REUTERS）

杜特爾特於2016年至2022年擔任菲律賓總統，今年3月因在其所發動的「禁毒戰爭」期間涉嫌參與謀殺案被捕，並被羈押在位於荷蘭海牙的拘留所內。

據估計，「禁毒戰爭」導致超過7000人死亡，其中大多數人被認為與組織犯罪集團有關。部份社運人士認為杜特爾特應該因其涉嫌犯下的罪行而被監禁，但有些觀察人士則認為杜特爾特別無選擇，只有將國家從有組織犯罪中解救出來，才能讓國家重新走上正軌。

2025年3月15日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者在馬尼拉舉行祈禱集會。（Reuters）

杜特爾特一直堅稱，他指示警方僅在自衛情況下才能殺人，並始終為打擊毒品犯罪的行動辯護。他反復告訴支持者，如果能清除菲律賓的非法毒品，他願意「在監獄裏爛掉」。