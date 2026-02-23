菲律賓前總統杜特爾特「鐵腕掃毒」聽證今舉行　稱年老體衰拒出庭

國際刑事法院（ICC）周一（2月23日）就菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）涉嫌反人類罪的指控舉行聽證會。他被指控在一次禁毒行動中犯有反人類罪，該行動導致數千人喪生。



《衛報》報道，儘管現年80歲的杜特爾特上週宣布他不會出庭，稱自己「年老體衰」，記憶力衰退，但國際刑事法院仍舉行審前聽證會，以確認對他的指控。

報道指，杜特爾特在2016年當選總統，承諾將進行血腥鎮壓，徹底清除該國的毒品。他宣誓就職時，公開鼓勵民眾殺害吸毒者，並表示不會追究警察法外處決的責任。後來，他在演講中聲稱「樂於屠殺」數百萬吸毒者，似將自己比作希特拉。在另一次場合，他承認自己擔任家鄉達沃（Davao）市長期間曾親自殺害過犯罪疑犯。

2025年3月28日，菲律賓達沃市，圖為杜特爾特的支持者在集會上為他慶祝80歲生日。（Reuters）

國際刑事法院對禁毒殺戮事件的調查涵蓋2011年11月至2016年6月期間發生的涉嫌犯罪行為，包括在達沃以及菲律賓全國範圍內發生的涉嫌法外處決，直至2019年3月16日菲律賓退出該法院為止。

根據國際刑事法院檢察官引述的估計，與禁毒戰爭有關的平民死亡總數在1.2萬至3萬人之間。

杜特爾特在上週的聲明中將他被捕一事形容為現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）促成的「綁架」（kidnapping），稱自己「被強行塞進一架噴氣式飛機，並被引渡到荷蘭海牙，這公然違反菲律賓憲法和國家主權」。