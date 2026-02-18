菲律賓前總統杜特爾特女兒宣布參加2028年總統大選
菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）2月18日宣布，她將參加2028年的菲律賓總統選舉。莎拉也是菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒。
莎拉表示，她將「奉獻自己的生命、力量和未來」為國家服務。獨立民調的數據則顯示，她是2028年總統大選的有力競爭者。
根據菲律賓憲法的規定，總統只能擔任一屆，不得連任。現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）無法參加2028年的菲律賓總統選舉。小馬科斯也是目前莎拉的主要政敵之一。
在2022年的菲律賓總統大選中，小馬可斯與莎拉曾結成政治同盟，並在選舉中獲得壓倒性勝利後分別擔任了菲律賓的正副總統。但在小馬可斯與莎拉就職後，兩個政治家族之間就開始出現裂痕。小馬可斯與莎拉曾數次公開爆發衝突。
杜特爾特在擔任達沃市長及總統期間開展了大規模打擊毒品行動，國際刑事法院（ICC）指控他在實施反毒品行動時，涉嫌犯下「危害人類罪」。2025年3月，杜特爾特在馬尼拉機場被捕，隨即被包機送往ICC總部所在地荷蘭海牙。
