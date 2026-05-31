麻省有流星劃過上空爆巨響震動多州　威力相當於300噸黃色炸藥

一顆流星5月30日下午劃過美國麻省上空，引發出巨大的爆炸聲和明顯地面震動，附近數個州份有感。美國太空總署（NASA）其後解釋指，流星解體時釋放出相當於約300噸黃色炸藥（TNT）的物質，因此才會發出如此巨大的爆炸聲。



美國全國廣播公司（NBC）報道，麻省、羅德島州等多個州份的居民周六下午同時聽到巨大爆炸聲及感受到地面震動，有建築物甚至曾短暫搖晃。

網上流傳影片題顯示，流星劃過麻省上空的一刻：

美國太空總署其後證實，上述現象由劃過麻省上空的流星所造成。它當日下午約2時以估計每小時逾12萬公里速度掠過該州，其後在當地東北部上空約60公里處解體，並產生相當於約300噸黃色炸藥的物質。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），流星高速劃過上空時會產生強大的衝擊波，這些衝擊波其後以音爆的形式傳播到地面，有時甚至在距離流星實際軌跡數十公里之外都能聽到。

一顆流星2026年5月30日下午劃過美國麻省上空，引發發出巨大爆炸聲和明顯地面震動，附近數個州份有感。圖為流星解體時衛星影像。（美國家環境衛星資訊局）

美國地質調查局（USGS）事後表示，事件未引發任何地震，也沒有收到有任何物體撞擊地面的報告。