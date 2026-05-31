谷歌擬在加州釋放數千萬改造蚊子　以控制疾病傳播

科技巨頭谷歌正尋求聯邦批准，計劃在未來兩年內於加州和佛州釋放多達3200萬隻經特殊處理的蚊子，以抑制以蚊子為媒介的疾病傳播。該提案目前正由美國環境保護署審查中。



此項目隸屬於谷歌已進行十多年的「Debug」計劃，旨在開發減少攜帶疾病的蚊子數量的新技術。根據計劃，谷歌將釋放感染了天然細菌沃爾巴克氏體（Wolbachia）的雄蚊。當這些雄蚊與野外雌蚊交配後，所產的後代將無法存活，從而長期抑制蚊子數量。由於只有雌蚊會叮咬人類，專家表示此舉不會增加叮咬人類的蚊子數量。

研究人員指出，此計劃主要針對傳播西尼羅病毒和聖路易斯腦炎的庫蚊。據美國疾病管制與預防中心數據，西尼羅病毒仍是美國最主要的蚊媒疾病。就在上週，加州河濱縣（Riverside County）已發現感染西尼羅病毒的蚊子樣本。

雖然氣溫上升會導致較熱地區的蚊子數量減少，但氣候變化仍預計會促使蚊子在全球範圍內擴散。（Koko Nakajima/NPR）

佛羅里達礁島群蚊蟲控制區的公共資訊官員Chad Huff對此技術表示支持，稱其為「偉大的概念」。然而，也有當地居民對大規模釋放感到擔憂。谷歌表示，將利用人工智能與機器人系統來培育、分類及釋放這些蚊子，以確保策略有效。

美國環保署正就該實驗性使用許可徵求公眾意見，截止日期為6月5日。目前監管機構尚未公布若計劃獲准，將在哪些具體地點釋放蚊子。