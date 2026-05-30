加州前市長王愛琳認罪當中國非法代理人 10月宣判最高判10年監禁
美國南加州前市長王愛琳（Eileen Wang）5月29日（周五）承認犯下為中國政府充當非法代理人的罪行。王愛琳5月初辭去阿卡迪亞（Arcadia）市長一職，她於今年4月被控一項罪名，即在美國境內充當外國政府的非法代理人。她承認，自己在未事先通知美國政府（法律要求）的情況下，為中國政府官員效力，對外發送立場傾向中國政府的文章。
據美媒報道，現年56歲的王愛琳於2022年11月當選為阿卡迪亞市議會五名議員之一，市長由市議員輪流擔任。
聯邦檢察官稱，王愛琳的違法行為發生在2020年末至2022年期間。阿卡迪亞市官員和王王愛琳的律師都表示，這些違法行為在她出任市長前就已經結束。
阿卡迪亞位於洛杉磯東北方約21公里。這座約有5.3萬人口的城市以亞裔為主，華人居民也相當集中。
王愛琳在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭認罪。在聆訊上，美國地區法官（Wesley Hsu）詢問了一些程序性問題，以確保王愛琳了解自己的權利以及認罪的後果。法庭配備了普通話翻譯，但王愛琳表示不需要他們的幫助。
王愛琳獲準以2.5萬美元保釋，直至10月6日宣判。她面臨最高10年監禁和3年監管釋放。
按照認罪協議，王愛琳和她當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning Mike Sun）為中國政府官員工作，在一個名為「美國新聞中心」（US News Center）的網站上宣傳他們的宣傳內容。
孫耀寧2025年10月因同樣的罪名認罪，目前正在服刑四年。他也被列為王愛琳2022年競選活動的財務主管。
據報道，2021年6月，一位中方官員向王愛琳發送了一個連結，指向《洛杉磯時報》刊登了一封由中國駐洛杉磯總領事撰寫的讀者來信。
該信駁斥了有關中國新疆維吾爾族遭受迫害、強迫勞動和虐待的報道，稱「新疆從未發生過種族滅絕，該地區的棉花田或其他領域也從未發生過強迫勞動」。
幾分鐘後，王愛琳便在她的網站上分享了該連結。