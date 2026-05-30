加州前市長王愛琳認罪當中國非法代理人　10月宣判最高判10年監禁

美國南加州前市長王愛琳（Eileen Wang）5月29日（周五）承認犯下為中國政府充當非法代理人的罪行。王愛琳5月初辭去阿卡迪亞（Arcadia）市長一職，她於今年4月被控一項罪名，即在美國境內充當外國政府的非法代理人。她承認，自己在未事先通知美國政府（法律要求）的情況下，為中國政府官員效力，對外發送立場傾向中國政府的文章。



據美媒報道，現年56歲的王愛琳於2022年11月當選為阿卡迪亞市議會五名議員之一，市長由市議員輪流擔任。

聯邦檢察官稱，王愛琳的違法行為發生在2020年末至2022年期間。阿卡迪亞市官員和王王愛琳的律師都表示，這些違法行為在她出任市長前就已經結束。

阿卡迪亞位於洛杉磯東北方約21公里。這座約有5.3萬人口的城市以亞裔為主，華人居民也相當集中。

王愛琳在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭認罪。在聆訊上，美國地區法官（Wesley Hsu）詢問了一些程序性問題，以確保王愛琳了解自己的權利以及認罪的後果。法庭配備了普通話翻譯，但王愛琳表示不需要他們的幫助。

王愛琳獲準以2.5萬美元保釋，直至10月6日宣判。她面臨最高10年監禁和3年監管釋放。

按照認罪協議，王愛琳和她當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning Mike Sun）為中國政府官員工作，在一個名為「美國新聞中心」（US News Center）的網站上宣傳他們的宣傳內容。

孫耀寧2025年10月因同樣的罪名認罪，目前正在服刑四年。他也被列為王愛琳2022年競選活動的財務主管。

據報道，2021年6月，一位中方官員向王愛琳發送了一個連結，指向《洛杉磯時報》刊登了一封由中國駐洛杉磯總領事撰寫的讀者來信。

該信駁斥了有關中國新疆維吾爾族遭受迫害、強迫勞動和虐待的報道，稱「新疆從未發生過種族滅絕，該地區的棉花田或其他領域也從未發生過強迫勞動」。

2025年4月16日，美國加州阿卡迪亞市（Arcadia），王愛琳（Eileen Wang）發表演說。王愛琳於2026年2月就任阿卡迪亞市長，但於同年5月11日因被聯邦政府指控為中國充當外國代理人而辭去市長職務及阿卡迪亞市議員職務。（Reuters）

幾分鐘後，王愛琳便在她的網站上分享了該連結。