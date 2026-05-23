美國南加州化工儲罐泄漏毒氣恐爆炸　緊急疏散近4萬居民

美國加州南部橘郡（Orange County）出現重大公共安全危機。當地航空航天化工廠GKN Aerospace的大型儲罐自5月21日開始泄漏毒氣，且存在爆炸風險。據美媒22日報道，當局已緊急下達疏散令，波及周邊六座城市、約4萬名居民。



此次大規模疏散波及多個城鎮，當地以越南裔社群居多，不少居民深夜接獲警報，匆忙攜帶隨身物品緊急撤離，擔憂後續居住與生活問題。

橘郡消防局指出，該廠內一座儲存約6000至7000加侖（約22700至26500升）甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate, MMA）的儲罐，於21日出現過熱狀況、持續排放有毒蒸氣。該化學物質易燃、具毒性，人體吸入可能引發頭痛、惡心、呼吸道不適及眼灼痛等症狀。

事發後，救援團隊已佈設沙袋圍堵設施，防止有毒化學物流入排水系統、溪流或近海，同時穩定儲槽溫度爭取處置空間。消防官員科維（Craig Covey）坦言，儲槽結構已不穩定，隨時可能故障泄漏或爆炸，團隊正全力搶控、爭取修復時間。

2026年5月22日，水被噴灑在一個裝有有毒化學品大型儲罐上，因其出現故障，正在泄漏有毒化學氣體。（Reuters）

美國環境保護署已在工廠周邊部署設備監測空氣中的化學物質濃度。截至當地時間22日下午，當地空氣品質未發現受到影響。