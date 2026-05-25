美國南加州化工儲罐可能已現裂縫　或緩解內部壓力

美國加州奧蘭治縣有毒化學品儲罐洩漏危機持續。當地官員星期天（5月24日）說，應急人員發現大型儲罐上可能已經出現裂縫。



加州奧蘭治縣（Orange County）消防局代局長麥戈文在社交媒體上發佈通報說，專家應急團隊23日夜間對位於加登格羅夫市（Garden Grove）的這個儲罐進行目視檢查，「發現儲罐上可能存在一道裂縫， 這道裂縫可能正在緩解內部部分壓力」。

官員們正進行核查分析，這一資訊可能對事件的處理方向和應對策略產生影響。

新華社報道，故障儲罐內估計裝有約7000加侖（1加侖合3.79升）甲基丙烯酸甲酯，因閥門故障無法被中和或控制。

甲基丙烯酸甲酯以液態形式儲存，用於製造塑膠。 這種工業化學品易燃，對皮膚和眼睛有刺激，可導致呼吸系統和神經系統損傷。有關官員此前指，故障儲罐內部溫度正持續上升，隨着壓力增大，儲罐最終可能有嚴重洩漏或者爆炸的風險。

2026年5月23日，加州亨廷頓海灘，當地災民撤離到海洋景觀高中體育館，該體育館已被改造成臨時避難所。（Reuters）

根據有關部門發佈的分析圖，儲罐如果爆炸，它所在的航空航天製造廠及周邊建築物或遭重創。分析圖顯示，距離儲罐約335米範圍內的區域，可能遭受嚴重破壞; 再往外約480米的區域，可能遭受中等程度破壞；再往外約640米的區域，則可能受到輕度破壞。

當地官員強調，他們正在全力避免爆炸發生，並盡可能為儲罐中的化學物質降溫，目前已獲得來自全美專家的協助。

美國環境保護署署長澤爾丁說，他對找到安全解決方案持樂觀態度。「我被告知，最有可能的情況是小規模釋放，在這種情況下，當地政府能夠對其進行監測、中和並控制威脅。」

加州州長紐森23日宣佈奧蘭治縣進入緊急狀態，以協調資源應對危機。

據報導，周邊地區強制疏散令目前仍保持，受影響居民人數約5萬。周邊區域的大量學校和商業機構仍將繼續關閉。由於不知道何時能重返家園，被撤離居民不滿情緒正在發酵，已經有居民對擁有涉事製造廠的吉凱恩航空航太公司（GKN Aerospace）提起集體訴訟。

距離故障儲罐約8公里的加州迪士尼樂園目前處於疏散區外，樂園方面24日說，尚未受到「直接影響」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

