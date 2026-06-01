美國擬限制中資持股車企業務　德系豪車Benz恐受波及

美國議員擬推法案，禁止中國企業控股車企在境內開展業務，德國平治（Mercedes-Benz，梅賽德斯-奔馳）集團恐受影響。



據彭博社報道，美國國會議員正醞釀一項法案，擬禁止與外國對手存在關聯的汽車製造商在美國開展業務。由於平治集團的部分股權由中國企業持有，這項措施恐將顛覆奔馳在美國市場的業務佈局。

美國眾議院的一個關鍵委員會上周通過一項汽車行業的立法草案，其中一項條款規定，凡由外國對手國家（名單包括中國）持有至少15%股權的公司，均不得在美國境內銷售或生產汽車。

上述法案距離正式成法仍還有很長一段路要走，並很可能面臨修改。在提交眾議院全體表決前，該法案預計將與一份更廣泛的交通運輸相關法案進行合併。眾議院表決通過後，還需要獲得參議院表決通過。

2026年5月8日，平治（Mercedes-Benz）貨車和巴士工廠在阿根廷啟用。（Reuters）

儘管如此，目前的條款設計已經構成了現實風險，可能使享譽全球的德國豪華車企奔馳淪為美國對華政策的犧牲品。華盛頓目前正努力將中國排除在美國汽車行業之外。

平治發言人在聲明中稱，公司一直並將繼續本著誠意與立法者合作，以確保任何立法均允許公司為美國客戶、經銷商、員工及供應商服務。

白宮和眾議院議長詹森的代表暫未回應置評請求。

報道引述知情人士透露，平治目前正與美國政府官員進行磋商，以尋求解決方案。

上述法案雖讓已在美國生產或銷售汽車的車企豁免被禁，但不包括有國有企業控股的車企。

中國國有車企北汽集團持有平治近10%股權，吉利控股集團創始人李書福也持有平治近10%股權。這使得合計中資持股比例可能突破上述草案條款設定的15%外國持股門檻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

