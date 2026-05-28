武契奇參觀小米車廠笑稱「買不起」　卻買走了5件戰利品｜有片

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）周日起一連五日，首次對中國進行國事訪問。武契奇26日在北京參觀了小米汽車的超級工廠，笑稱「買不起」後，獲小米創辦人雷軍線上「報價」。



武契奇在參觀期間，試坐了小米本月發布的新車YU7 GT。當被記者問到「想不想帶一輛回塞爾維亞」，他攤手笑稱：「這樣的車子我恐怕消費不起，但確實令人賞心悅目。想不到雷軍當晚竟在微博回應，「總統先生，YU7標準版定價23.35萬」。

然而，武契奇這番話非完全客套，據公開資料，塞爾維亞總統月薪僅約2051歐元（約18662港元）。連上關稅及運輸成本，小米這輛全新電動車的確是超出一般日常消費負擔。

不過，武契奇在小米工廠亦非「零收獲」——買了4架SU7 Ultra模型車及一個小米SU7 Ultra冰箱貼。

夫人一口氣掃四套服飾

另一方面，武契奇夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）同日現身北京秀水街「楚和聽香」美學空間，試穿淺藍色旗袍，驚呼「很棒！」「我很喜歡！」。她對媒體表示：「這是我第三次來到中國，每一次都有不同的體驗，非常觸動人心，又無比美好。我由衷喜愛中國文化、敬重中國人民，也非常推崇中國的生活哲學。我們有很多地方需要向中國學習。」

轉抵上海後，塔瑪拉來到上海南外灘輕紡面料市場，在短短一小時，就入手了三套西服及一條旗袍，花費逾7000元人民幣。