路透社：美國制止中國境外中企取得最先進晶片　堵塞出口漏洞

美國商務部採取行動，封堵了美國科技企業可能將全球最先進的晶片出口到中國境外中國實體的漏洞。



路透社報道，這個存在了一年的潛在漏洞，可能讓英偉達（Nvidia，又譯輝達）新一代人工智能（AI）平台Rubin Ultra和Blackwell處理器以及超微的MI350x等全球最先進晶片，流向設在中國以外地區的中資企業。

知情人士透露，在華盛頓流傳一份關於這個潛在漏洞的文件後，美國商務部周日（5月31日）突然在官方網站發布新指引。此一舉措顯示，儘管美國持續設法限制中國科技業獲取發展關鍵AI能力所需半導體，過去近一年，最尖端AI晶片仍可能透過馬來西亞等地中資AI企業子公司流入中國。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

路透社看到的文件副本稱，「閘門已悄然打開」。這份文件於5月29日發布，但沒有署名。

目前尚不清楚在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對晶片出口持開放態度的這一年裏，美國究竟出口了多少最先進晶片。一名對供應鏈有深入了解的晶片行業人士估計，出口量恐已達數十萬。

美國商務部在周末發布的指引中表示，將對總部設在中國的相關實體執行先進晶片許可證要求，即使這些實體位在中國境外。

美國商務部、英偉達、超微都沒有立即回應路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

