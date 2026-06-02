通用磨坊宣布出售中國內地Häagen-Dazs實體門店業務予檸季

通用磨坊（General Mills）6月1日表示，將其在中國內地的Häagen-Dazs雪糕店業務出售給本土茶飲企業檸季。擬議的交易預計將於今年完成，但仍需要獲得必要的監管批准。



路透社報道，根據協議，檸季將獲得通用磨坊的獨家授權，可在中國內地的雪糕門店及禮品業務中使用Häagen-Dazs品牌；Häagen-Dazs在中國內地的零售、餐飲業務仍由通用磨坊自主運營。

報道指，由於中國內地的競爭對手迅速擴張，消費者對價格的敏感度日益提高，外國消費品牌在中國的經營環境面臨越來越大的挑戰，一些跨國公司因此更加依賴當地合作夥伴來經營零售業務。

Häagen-Dazs在中國內地的零售、餐飲業務仍由通用磨坊自主運營。(Getty)

另外，總部位於明尼阿波利斯的 Cheerios 麥片製造商，將繼續擁有並經營Häagen-Dazs在中國內地以外地區的零售和餐飲服務業務。

這次交易正值通脹壓力和伊朗戰爭帶來的不確定性抑制消費者支出，拖累包裝食品製造商銷售之際。該行業同時面臨着消費者飲食偏好向健康食品轉變的挑戰，而減肥藥的快速普及加速了這一趨勢。