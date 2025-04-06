美關稅重創非洲　「未聽過國家」50%稅率稱冠　Häagen-Dazs恐加價

曾被特朗普（Donald Trump、又譯川普）嘲弄，沒人聽過的非洲國家萊索托（Lesotho），也難逃這次美國關稅重拳。這個人均GDP不到1千美元的貧窮國家，是美國牛仔褲主要來源，將被開徵50%關稅，是這次最高稅率。當地經濟分析家認為，此舉簡直是對這個小國判死刑。此外，更貧窮的馬達加斯加，也將被課徵47%關稅，外界預計，進口當地香草的雪糕品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），恐怕會漲價。



曾被特朗普（Donald Trump、又譯川普）嘲弄，沒人聽過的非洲國家萊索托（Lesotho），也難逃這次美國關稅重拳。（reuters）

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美國知名雪糕品牌Häagen-Dazs，在全球50個國家，擁有超過900間店鋪，台灣官網打開，一句顯眼的宣傳標語寫着，「新鮮牛奶遇上來自馬達加斯加的香草」品牌精選香草的國家「馬達加斯加」，在這次美國關稅新政，遭課徵47%的對等關稅，因此有分析認為，Häagen-Dazs恐怕要漲價了。

馬達加斯加海關總署署長扎菲瓦諾納（Lainkana Zafivanona）：

「稅收和關稅壁壘非常非常高，肯定會對我們的競爭力產生影響。」



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馬達加斯加人均GDP只有506美元，幾乎沒有從美國進口產品，2024年向美國出口香草、金屬和服裝，也只有微不足道的7億3300萬美元。依然是特朗普「關稅刀」的受害者。

法國經濟分析師扎費馬胡瓦（Serge Zafimahova）：

「我們必須理解特朗普總統的邏輯，他甚至將小國視為潛在威脅，顯然即使是馬達加斯加，也可以這樣看待。」



同樣難以倖免的非洲貧窮國家，還有人均GDP不到1千美元的萊索托，這個曾被特朗普嘲弄沒人聽過的非洲國家，90%以上的製造業生產牛仔布，一間工廠每個月能生產44萬條牛仔褲給Levi's，2024萊索托與美國的貿易順差為2.35億美元，結果他們被課以50%的關稅。是這次最高稅率。

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萊索托紡織廠工人：

「我們的許多孩子和家庭，都被困在家裡失業了，關稅將加劇問題。」



萊索托小企業主：

「關稅上漲的消息，我預計很多公司工廠，面臨倒閉或將要關閉的風險，如果發生這種情況，工廠員工將失業。」



萊索托擁有大約200萬人口，是世界上最貧窮的國家之一，當地紡織業勞工多達4萬人，是僱用勞工數最多的民間產業，當地經濟分析家說，美國政府提出50%「對等關稅」，將摧毀萊索托的紡織服裝業，簡直是對這個小國判處死刑。

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