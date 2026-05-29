檸季將收購Häagen-Dazs中國門店？　內媒：雙方最快於本週內簽署

5月28日，有市場消息，內地新茶飲品牌檸季正在洽談收購通用磨坊旗下Häagen-Dazs在中國的門店業務。消息指出，雙方「已經談了大半年」，或最快於本周內簽署相關文件。



針對市場傳言，檸季方面未作正式回應。此前有報道指出，通用磨坊曾尋求以「數億美元」出售Häagen-Dazs中國門店業務。



5月28日，有市場消息，內地新茶飲品牌檸季正在洽談收購通用磨坊旗下哈根達斯在中國的門店業務。（觀察者網）

5月28日，有市場消息，內地新茶飲品牌檸季正在洽談收購通用磨坊旗下哈根達斯在中國的門店業務。（GettyImages）

檸季強勢擴張 Häagen-Dazs卻在走下坡路

《觀察者網》報道，檸季於2021年2月在長沙開設第一家門店，主打以廣東香水檸檬為原料的手打檸檬茶系列，以「清爽型」口味改良適配全國市場。同年7月，成立僅5個月的檸季就完成數千萬人民幣A輪融資，投資方包括字節跳動和順為資本；2022年1月，再獲數億元A+輪融資，騰訊入局，老股東超額認購。

據檸季方面透露，2024年，品牌全國已簽約門店數量超過3000家。（網絡圖片）

據檸季方面透露，2024年，品牌全國已簽約門店數量超過3000家。據中國餐飲行業數據庫窄門餐眼數據顯示，截至2026年5月28日，其在營門店數為1799家。2024年2月，香港首家檸季開業；同年4–5月，檸季在香港九龍新界多個熱門商圈「10店同開」強勢攻港。

2024年2月，香港首家檸季開業；同年4–5月，檸季在港九新界多個熱門商圈「10店同開」強勢攻港。（Instagram@ningji_hk）

相反，Häagen-Dazs卻在走下坡路。1996年，Häagen-Dazs進入中國內地市場，以一球25元人民幣的價格奠定了「雪糕中的勞斯萊斯」形象。然而，數據顯示，Häagen-Dazs在中國的門店數量已從2019年的557家銳減至2026年5月的262家，近乎「腰斬」。據不完全統計，Häagen-Dazs已退出廣西南寧、山東濰坊、河北石家莊等城市。

Häagen-Dazs在中國的門店數量已從2019年的557家銳減至2026年5月的262家，近乎「腰斬」。（觀察者網）

Häagen-Dazs的三重核心商業價值

報道指出，外界普遍認為，檸季看中Häagen-Dazs的，除了262家正在萎縮的門店資產，還有其背後的三重核心價值。

1996年，哈根達斯進入中國市場，以一球25元的價格奠定了「雪糕中的勞斯萊斯」形象。（GettyImages）

檸季創始合夥人汪潔。（網絡圖片）

一是高端商圈的黃金位置。據窄門餐眼數據，Häagen-Dazs超73%的門店選址在商場店，且多數位於首層或主入口區域。這些點位對於後來入駐商家而言，難以通過正常租賃渠道獲取。二是補齊「高端」拼圖。

檸季創始合夥人汪潔曾在公開場合表示，檸季不應局限於檸檬茶這一單一品類，而應通過併購構建更廣闊的品牌矩陣。報道分析，「茶飲+雪糕」是當下茶飲屆的趨勢風口，檸季若拿下Häagen-Dazs，可直接切入高端雪糕賽道，以此對抗其他頭部品牌的競爭。

檸季若拿下哈根達斯，可直接切入高端雪糕賽道，以此對抗其他頭部品牌的競爭。（GettyImages）

三是供應鏈與標準化能力的學習。檸季若收購Häagen-Dazs中國業務，不僅可以繼承一套成熟的冷鏈體係，更能向通用磨坊學習如何管理一個真正的全球化高端食品品牌。

Häagen-Dazs超73%的門店選址在商場店，且多數位於首層或主入口區域。（GettyImages）

檸季面臨難題：市場信任、文化風格、供應鏈

報道指出，隨著中國本土品牌的崛起，外資品牌依靠品牌溢價「躺賺」的時代已經結束。然而，檸季想要收購Häagen-Dazs，仍有多個難關需要跨越，首先在於市場對檸季的並購能力並非全然信任。2023年，檸季曾傳出收購太平洋咖啡（Pacific Coffee）的消息，最終未能成功。

報道指出，隨著中國本土品牌的崛起，外資品牌依靠品牌溢價「躺賺」的時代已經結束。然而，檸季想要收購Häagen-Dazs，仍有多個難關需要跨越。（網絡圖片）

檸季與Häagen-Dazs的文化風格迥異。檸季僅成立5年，管理風格偏互聯網化，而Häagen-Dazs在華團隊則浸淫傳統餐飲零售數十年，處理Häagen-Dazs原有高昂的固定成本結構成為現實難題。

Häagen-Dazs的奶源、工藝標準與檸季的檸檬茶供應鏈幾乎沒有交集，兩者在原料、生產、冷鏈等方面難以形成協同效應。（GettyImages）

此外，目前Häagen-Dazs核心門店產品的原材料仍以進口為主，檸季接手後，將面臨高昂進口成本或本地化品控一致的挑戰。更關鍵的是，Häagen-Dazs的奶源、工藝標準與檸季的檸檬茶供應鏈幾乎沒有交集，兩者在原料、生產、冷鏈等方面難以形成協同效應。