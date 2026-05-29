檸季將收購Häagen-Dazs中國門店？ 內媒：雙方最快於本週內簽署
5月28日，有市場消息，內地新茶飲品牌檸季正在洽談收購通用磨坊旗下Häagen-Dazs在中國的門店業務。消息指出，雙方「已經談了大半年」，或最快於本周內簽署相關文件。
針對市場傳言，檸季方面未作正式回應。此前有報道指出，通用磨坊曾尋求以「數億美元」出售Häagen-Dazs中國門店業務。
檸季強勢擴張 Häagen-Dazs卻在走下坡路
《觀察者網》報道，檸季於2021年2月在長沙開設第一家門店，主打以廣東香水檸檬為原料的手打檸檬茶系列，以「清爽型」口味改良適配全國市場。同年7月，成立僅5個月的檸季就完成數千萬人民幣A輪融資，投資方包括字節跳動和順為資本；2022年1月，再獲數億元A+輪融資，騰訊入局，老股東超額認購。
據檸季方面透露，2024年，品牌全國已簽約門店數量超過3000家。據中國餐飲行業數據庫窄門餐眼數據顯示，截至2026年5月28日，其在營門店數為1799家。2024年2月，香港首家檸季開業；同年4–5月，檸季在香港九龍新界多個熱門商圈「10店同開」強勢攻港。
相反，Häagen-Dazs卻在走下坡路。1996年，Häagen-Dazs進入中國內地市場，以一球25元人民幣的價格奠定了「雪糕中的勞斯萊斯」形象。然而，數據顯示，Häagen-Dazs在中國的門店數量已從2019年的557家銳減至2026年5月的262家，近乎「腰斬」。據不完全統計，Häagen-Dazs已退出廣西南寧、山東濰坊、河北石家莊等城市。
Häagen-Dazs的三重核心商業價值
報道指出，外界普遍認為，檸季看中Häagen-Dazs的，除了262家正在萎縮的門店資產，還有其背後的三重核心價值。
一是高端商圈的黃金位置。據窄門餐眼數據，Häagen-Dazs超73%的門店選址在商場店，且多數位於首層或主入口區域。這些點位對於後來入駐商家而言，難以通過正常租賃渠道獲取。二是補齊「高端」拼圖。
檸季創始合夥人汪潔曾在公開場合表示，檸季不應局限於檸檬茶這一單一品類，而應通過併購構建更廣闊的品牌矩陣。報道分析，「茶飲+雪糕」是當下茶飲屆的趨勢風口，檸季若拿下Häagen-Dazs，可直接切入高端雪糕賽道，以此對抗其他頭部品牌的競爭。
三是供應鏈與標準化能力的學習。檸季若收購Häagen-Dazs中國業務，不僅可以繼承一套成熟的冷鏈體係，更能向通用磨坊學習如何管理一個真正的全球化高端食品品牌。
檸季面臨難題：市場信任、文化風格、供應鏈
報道指出，隨著中國本土品牌的崛起，外資品牌依靠品牌溢價「躺賺」的時代已經結束。然而，檸季想要收購Häagen-Dazs，仍有多個難關需要跨越，首先在於市場對檸季的並購能力並非全然信任。2023年，檸季曾傳出收購太平洋咖啡（Pacific Coffee）的消息，最終未能成功。
檸季與Häagen-Dazs的文化風格迥異。檸季僅成立5年，管理風格偏互聯網化，而Häagen-Dazs在華團隊則浸淫傳統餐飲零售數十年，處理Häagen-Dazs原有高昂的固定成本結構成為現實難題。
此外，目前Häagen-Dazs核心門店產品的原材料仍以進口為主，檸季接手後，將面臨高昂進口成本或本地化品控一致的挑戰。更關鍵的是，Häagen-Dazs的奶源、工藝標準與檸季的檸檬茶供應鏈幾乎沒有交集，兩者在原料、生產、冷鏈等方面難以形成協同效應。