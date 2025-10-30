Häagen-Dazs百年雪糕巨頭　由賣檸檬冰起家！靠貴價逆市翻身

每逢去吃自助餐，不少人也會留意雪櫃內有沒有Häagen-Dazs雪糕，因其價格不菲，多吃一兩杯就頓覺可以「回本」。Häagen-Dazs雪糕在全球擁有逾800間分店，橫跨50多個國家，更曾出現在2018年的朝美首腦會議的餐單上，其雪糕巨頭的地位毋庸置疑。不過，你又可曾想過，這杯出現在國際會議上的雪糕，其實來自貧民窟？



創辦人一戰時移居到美國 在貧民窟賣檸檬冰

Häagen-Dazs由猶太裔的Reuben Mattus創立。在一戰時期，出身於波蘭的Reuben Mattus因父親被殺害，而與母親遠赴美國投靠叔叔。當時，他的叔叔在紐約貧民窟布朗克斯經營著主售意式檸檬冰的凍品店，而年僅10歲的Reuben Mattus每天也會到教堂的地下室裡幫忙榨取檸檬汁。

隨著生意越做越大，他們的產品逐漸拓展至雪糕、雪條等，其後更設立自家工廠和公司。於1932年，20歲的Reuben Mattus全盤接手了叔叔的生意，這便是Häagen-Dazs公司的雛型。

Häagen-Dazs由猶太裔的Reuben Mattus創立。（官方圖片）

50年代美國雪糕市場競爭激烈 Reuben Mattus一家生意大受影響

然而，好景不常。到了1950年代，美國雪糕市場競爭愈趨激烈，各商家開始打起價格戰。為了降低成本，他們不惜採用當時盛行的防腐劑、穩定劑等添加劑，令雪糕可存放更久，Reuben Mattus一家的生意因此大受影響。但是，Reuben Mattus並不想跟隨市場的風氣而犧牲雪糕的品質，於是決定反其道而行。

到了1950年代，美國雪糕市場競爭愈趨激烈。（官方圖片）

放棄低價市場 走高價路線逆襲翻身

Reuben Mattus和他的妻子Rose Vesel毅然放棄廉價雪糕市場，改行高級路線。他們先是將雪糕價格提高至0.75美元（約6元港幣）一杯，與當時美國的最低工薪相若，這個售價比同行貴足足50%，可說是相當冒險。不過，Reuben Mattus並不是胡亂加價，他堅持只用4種原材料，包括糖、牛奶、忌廉和蛋黃製造雪糕，在當時乳製品的乳脂含量需在10%以上才能稱作雪糕的要求下，他們的雪糕乳脂含量卻高達16%，遠遠超出標準，再加上空氣含量低，所以造出來味道有更濃郁的牛奶香味和順滑的口感。

Reuben Mattus與他的妻子Rose Vesel。（icecream.com）

Häagen-Dazs名字完全沒有意思！

此外，Reuben Mattus為了雪糕能令人感覺很高級，於是為雪糕改了個看似是來自北歐的名字，因當時丹麥以乳製品聞名，加上在二戰時期，丹麥是唯一拯救過猶太人的國家，故此便以此作為雪糕名字的靈感。他在廚房思索了數小時，最後隨機拼湊出幾個丹麥文字的組合，而實際上這串文字其實完全沒有任何意思。

當時丹麥以乳製品聞名，因此Reuben Mattus以丹麥語作為雪糕的名字靈感。（Pixabay）

早期包裝印有北歐斯堪地那維亞半島地圖

為了確立奢侈的品牌定位，Reuben Mattus不僅在雪糕包裝上印了北歐的斯堪地那維亞半島地圖，還把工廠地址登記在曼哈頓的電話黃頁，讓人感覺雪糕產自繁華經濟地區。老闆娘Rose Vesel還會親自遊走在各大高檔餐廳，提供免費雪糕試食來建立口碑。慢慢地，Häagen-Dazs的足跡便遍布全美，於1976年更在布魯克林開設全球首間分店，隨後3年迅速拓展至全美37間。

早期的Häagen-Dazs包裝印了北歐的斯堪地那維亞半島地圖。（官方圖片）

亞洲唯一的工廠就在日本

在1983年，Reuben Mattus以7000萬美金（約5億4千萬港幣）將Häagen-Dazs賣給美國速凍食品巨頭Pillsbury Company，公司接手後便開始陸續進軍亞洲市場，包括香港、日本和新加坡等地，至今已在香港擁有21間分店。雖然Häagen-Dazs已成為全球知名的雪糕品牌，但為了確保品質，工廠在全球僅有4間，分別在法國、日本、美國和紐西蘭，這也同時解釋了為什麼在日本吃Häagen-Dazs較便宜。因此，若然大家準備遊日，不妨多吃幾杯！

在日本銷售的Häagen-Dazs雪糕，由Häagen-Dazs、三得利及高梨乳業的合資企業於日本生產。（Suntory）

