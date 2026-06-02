維珍尼亞州巴士撞6車致5死　華裔司機被控五項過失殺人罪

美國維珍尼亞州警方6月1日表示，涉及5月29日95號州際公路嚴重連環車禍的旅遊巴士司機，已被正式起訴五項過失殺人罪及一項魯莽駕駛罪。該事故造成至少5人死亡、44人受傷。



據英國廣播公司（BBC）報道，檢察官奧爾森（Eric Olsen）指出，初步調查顯示，涉事司機董敬思（Jing S Dong）在事發時「未能因應交通狀況減速」，其駕駛的巴士先撞上一輛雪佛蘭Suburban，引發多車連環相撞，其中一輛車更起火燃燒。證據表明巴士當時「高速行駛」，並在通過施工區域時撞上多輛慢行車輛，導致至少八車相撞的「連鎖反應」。

2026年5月29日，美國維珍尼亞州警方稱，一輛旅遊巴士當日凌晨撞上一輛運動型多用途車，在一條高速公路上引發連環車禍，造成5人死亡，44人受傷。交通部長達菲（Sean Duffy）事後表示，涉事旅遊巴司機原本來自中國，其後入籍美國，他不會說英語。達菲認為這種情況不可以接受。（X@SecDuffy）

事故中五名死者包括一個來自麻省、正前往南卡羅來納州參加婚禮的四口之家：44歲女性、13歲女性及7歲男性，以及當時在Suburban車內的25歲女性。涉事巴士由E&P Travel公司營運，當時正從紐約前往北卡羅來納州。

目前，受傷的司機董敬思仍在醫院，由維珍尼亞州監獄官員監管，出院後將被移送至監獄。每項過失殺人罪最高可判處10年監禁。州警方表示調查仍在進行中。