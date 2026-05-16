美國最高法院駁回維珍尼亞州選區重劃上訴　民主黨中期選舉料受挫

美國最高法院5月15日（周五）駁回維珍尼亞州（Virginia）恢復國會選區劃分圖的請求，該選區劃分圖原本可讓民主黨有機會在兩黨勢均力敵的眾議院中贏得四個席次。



《衛報》（The Guardian）報道，維珍尼亞州法院此前於5月8日以4比3的投票結果裁定，州議會在批准選區劃分圖時，並未遵循適當的憲法程序，稱「此項違憲行為已使隨後的公投結果蒙上無法剔除的污點，並使其法律效力歸於無效」。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，美國最高法院大樓全景。（Reuters）

最高法院通常不會介入各州法院的訴訟程序，除非該案涉及聯邦法律問題。維珍尼亞州的民主黨人原本希望說服大法官們，州法院誤解了聯邦法律及最高法院的判例——這些判例明確指出，即使提前投票已經展開，選舉仍須等到選舉日當天才正式舉行。

對於最高法院的裁決，維珍尼亞州的共和黨領袖表示，大法官們已做出正確的裁決。州黨主席萊爾（Jeff Ryer）稱，「美國最高法院明智地確認了維珍尼亞州最高法院的判決。這應該能徹底終結民主黨企圖剝奪維珍尼亞州半數選民投票權的企圖。」